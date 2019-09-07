بحث تعزيز التعاون بين جهازي الرقابة المالية والادارية للدولة والتدقيق والتفتيش الكوري

استقبل معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمقر الجهاز في منطقة البستان سعادة كيم تشانج كيو سفير جمهورية كوريا الجنوبية المعتمد لدى السلطنة.

في بداية اللقاء رحب معاليه بسعادة السفير، ثم جرى تبادل الأحاديث الودية واستعراض مسيرة العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، وأوجه التعاون القائم بما يحقق المصالح المشتركة.

كما قام سعادة السفير بتسليم رسالة خطية لمعاليه من رئيس مجلس التدقيق والتفتيش الكوري تتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين الجهازين، بالإضافة إلى أوجه الإسهام والاستفادة من عضويتهما في المنظمات الإقليمية والدولية المختصة بالمجالات الرقابية، والمتمثلة في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، ومجموعة الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بالدول الآسيوية (الآسوساي).

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