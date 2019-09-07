مباحثات بين السلطنة والولايات المتحدة بوزارة الخارجية

الوفد الأميركي زار مركز الأمن البحري

زار ظهر أمس وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة السينتور تود يونج عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس مركز الأمن البحري.

وقد كان في استقبال الوفد بمقر المركز في معسكر المرتفعة اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية رئيس لجنة الأمن البحري ، والعميد الركن بحري منصور بن محمد الخروصي رئيس مركز الأمن البحري وعدد من كبار الضباط بالمركز.

وقد استمع الوفد خلال الزيارة إلى إيجاز عن مهام وأدوار المركز المتعلقة بوضع الآليات والاجراءات الخاصة بتأمين السواحل والموانئ والمنشآت البحرية ضد التهديدات البحرية، والمشاركة في التخطيط لإدارة الكوارث والأزمات البحرية .. وغيرها من المهام التي تتعلق بإدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر و التهديدات البحرية الأخرى.

كما تعرّف الوفد الزائر على الجهود التي يضطلع بها المركز في إطار مهامه وواجباته والهادفة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأمن البحري، وما يقوم به في مجالات التوعية من المخاطر البحرية والمحافظة على البيئة البحرية، إضافة إلى القيام بعمليات البحث والإنقاذ.

واطلع الوفد على الآليات المتبعة في متابعة ومراقبة حركة الملاحة البحرية وخاصة في البحر الاقليمي، كما اطلع على الأجهزة والمعدات الحديثة المستخدمة في إسناد عمليات الأمن البحري التي تدار بكوادر ومهارات وطنية، والتي من شأنها تمكين المركز من القيام بمهامه وواجباته على أكمل وجه وبالمستويات المتقدمة في مختلف المجالات ذات الصلة بمتطلبات الأمن والبحري.