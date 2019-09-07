افتتاح أعمال المؤتمر الكشفي العربي الـ(29) بمصر

في المحليات 8 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

بمشاركة السلطنة

افتتحت أمس بمشاركة السلطنة ممثلة في المديرية العامة للكشافة والمرشدات أعمال المؤتمر الكشفي العربي (التاسع والعشرين) الذي تنظمه المنظمة الكشفية العربية والعالمية ويستضيفه اتحاد الكشافة والمرشدات المصري تحت شعار (تنمية واستدامة) وذلك خلال الفترة من 7 الى 12 سبتمبر الجاري.

حضر المؤتمر معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري ومعالي اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور الشيخ علي جمعة رئيس مجلس أمناء جمعية مصر الخير ومفتي الديار المصرية الأسبق وأحمد الهنداوي الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية وخميس بن سالم الراسبي رئيس اللجنة الكشفية العربية والدكتور عاطف عبد المجيد الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية ويعقوب بن خلفان الندابي مدير عام الكشافة والمرشدات والدكتور خالد العيسوي رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بمصر، ورؤساء الوفود الكشفية العربية.

وأكدت كلمات حفل الإفتتاح على أهمية الدور المرتقب للحركة الكشفية والإرشادية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز العمل الكشفي العربي، ودوره في تعزيز مسارات العمل وتنمية قدرات الشباب العربي للنهوض بأوطانهم.

يناقش المؤتمر خلال فترة إقامته موضوعات تتعلق باستراتيجية الحركة الكشفية العربية للسنوات الثلاث القادمة وإنجازات الإقليم الكشفى العربى من نوفمبر 2016 حتى أغسطس 2019 وتقرير كل من أمين صندوق الإقليم الكشفى العربى، المنظمة الكشفية العربية، المركز الكشفى العربى، بيت الكشافة العربى الجديد وصندوق التمويل الكشفى العربى، وتقرير المنتدى الكشفى العربى للشباب وخطة استراتيجية الحركة الكشفية للوطن العربى للأعوام (2021 ـ 2023).

وسيتضمن المؤتمر حلقات عمل حول مسارات خطة الاستراتيجية فى مجالات تجديد الكشفية، الوصول للجميع، صورة الكشفية، والحوكمة ودعم الجمعيات وسيناقش أعضاء المؤتمر الأحداث الكشفية العربية القادمة واستضافة الأحداث الكشفية العربية والعالمية، وسيشهد بازارا حول نظام خدمات المنظمة الكشفية العالمية فى مجالات تنمية العضوية وتنمية المجتمع والطرق التربوية وصورة الكشفية.

كما يشهد المؤتمر حفلاً كبيرًا لتكريم قادة الحركة الكشفية الذين أدّوا أدواراً بارزة ومؤثرة فى مسيرة الشباب العربى بمنحهم قلادة الكشاف العربى ووسام الهدهد للتفوق الكشفى.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز تدور الحركة الكشفية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغاياتها من خلال تناول أهم المواضيع الإدارية والتنفيذية لتطوير الحركة الكشفية العربية من خلال الأحداث الكشفية القادمة وتنفيذ برامجها الكشفية المختلفة، واعتماد السياسة العامة للدول العربية التي وضعتها المنظمة العالمية للحركة الكشفية في سبيل تطوير الأعضاء في كافة المجالات الكشفية.

ويشارك فى المؤتمر وفود من السلطنة ومصر والأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسوريا والعراق وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وموريتانيا واليمن.

ويتكون وفد السلطنة من (9) أعضاء منهم (5) مراقبين وهم: يعقوب بن خلفان الندابي مدير عام الكشافة والمرشدات رئيساً وعضوية كلٍّ من: محمد بن عبدالله الهنائي المدير العام المساعد للكشافة، ويعقوب بن عبدالله المقبالي وحسن بن خلفان آل عبدالسلام وعبدالعزيز بن خلفان الهدابي وسليمان بن علي البحراني وعلي بن ماجد المرزوقي وعبدالرحمن بن جوهر الغيلاني وعلي بن سعيد المعمري.