اجتماع الفريق الاعلامي لجائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية

عقد الفريق الاعلامي لجائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية بوزارة التربية والتعليم اجتماعه الأول وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات.

ترأس الاجتماع الدكتور يعقوب بن خلفان الندابي مدير عام المديرية للكشافة والمرشدات، رئيس الفريق الاعلامي للجائزة بحضور أعضاء اللجنة.

تناول الاجتماع العديد من المواضيع والخطط الاعلامية للتعريف بالجائزة واهميتها ونشر ثقافة الجائزة وأهدافها في المجمتع بالاضافة الى التنسيق مع كافة أجهزة الاعلام المرئية والمقروؤة لتغطية مختلف فعاليات الجائزة،

كما ناقش الاجتماع إعداد وتصميم وإدارة حسابات الجائزة في مواقع التواصل الاجتماعي وأهمية تسويق ونشر ثقافة الجائزة إلكترونياً في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الاخرى.

وتناول الاجتماع آلية رفع التقارير والأخبار عن الفعاليات والأنشطة الاعلامية التي تم تنفيذها، مؤكداً على ضرورة عمل كتاب توثيقي وفليم وثائقي عن مسيرة الجائزة.

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