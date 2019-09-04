أمين عام وزارة الخارجية يلتقي وزير الشؤون الخارجية الهندي

ماليه ـ العمانية: التقى معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية امس مع معالي جاي شينكر وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الهند، وذلك تزامناً مع انعقاد مؤتمر المحيط الهندي حول الأمن البحري الذي تستضيفه جمهورية المالديف.

وأكد الجانبان على علاقات الصداقة والشراكة الطيبة بين البلدين وتناولا عددًا من مجالات التعاون وفرص تطويرها.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وعدد من المواضيع ذات الصلة بأعمال مؤتمر المحيط الهندي الذي يعقد نسخته الرابعة في جمهورية المالديف.

كما التقى معالي السيد أمين عام وزارة الخارجية بمعالي الدكتور فيفيان بلاكريشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة.

وتطرق الجانبان الى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية إلى جانب استعراض مجمل علاقات الشراكة والتعاون القائمة بين البلدين الصديقين.

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