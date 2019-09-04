السلطنة تُشارك في الاجتماع السنوي لمنتدى آسيا والمحيط الهادي ومؤتمر مكافحة الكراهية والتمييز بسيؤول

شارك وفد من السلطنة ممثلاً باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في الاجتماع السنوي لمنتدى آسيا والمحيط الهادي، ومؤتمر مكافحة الكراهية والتمييز في العاصمة الكورية الجنوبية (سيؤول).

وقد استضاف المؤتمر عددًا من المنظمات الدولية من بينها الوكالات المتخصصة بالأمم المتحدة، واللجنة المعنية بأوضاع المرأة، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والفرق العاملة التابعة له مثل ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان والأعمال التجارية، وكبار السن، والفريق المعني بأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى بعض ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والخبراء.

وتم خلال المؤتمر استعراض دور المنتدى المالي والإداري خلال العام الماضي، كما ناقش أهم القضايا والتحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في القارة، فيما قدمت (اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان) عرضًا عن الأعمال التي قامت بها في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان.

وقد مثّل اللجنة وفد برئاسة سعادة خالد بن يحيى الفرعي عضو اللجنة، والدكتور هلال بن سعيد الشيذاني عضو اللجنة، والمهندس حمود بن سالم السنيدي عضو اللجنة، وناصر بن محمد الكندي اخصائي منظمات دولية.

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