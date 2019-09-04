الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع يستقبل سفيري موريتانيا والصومال

استقبل معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر بيت الفلج صباح أمس سعادة محمد محمود بيه سفير جمهورية موريتانيا الإسلامية المعيّن لدى السلطنة.

كما استقبل معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر بيت الفلج صباح أمس سعادة الدكتور عبدالولي علي أحمد سفير جمهورية الصومال الفيدرالية المعيّن لدى السلطنة.

تم خلال المقابلتين تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية الطيبة بين السلطنة ودولتيهما.

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