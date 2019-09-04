قائد البحرية السلطانية العمانية يستقبل وفد من جمهورية الهند

استقبل اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس وفداً من جمهورية الهند برئاسة العميد براديب سينغ.

في بداية المقابلة رحب اللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية بالضيف الهندي، وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يخدم القوات البحرية في البلدين الصديقين.

حضر المقابلة العميد الركن بحري سلطان بن عبدالله العلوي مدير عام العمليات والخطط بقيادة البحرية السلطانية العمانية، والملحق العسكري بسفارة جمهورية الهند بمسقط.

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