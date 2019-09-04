أثناء زيارته مجمع المحاكم بنـزوى

تغطية ـ سالم بن عبدالله السالمي:

قام الوفد القضائي بالمملكة الأردنية الهاشمية برئاسة محمد طلال الحميصي قاضي محكمة التميز صباح أمس بزيارة لمجمع المحاكم بولاية نـزوى يرافقه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله الهاشمي قاضي بالمحكمة العليا رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي وفضيلة القاضي بدر بن محسن الراشدي قاضي بمحكمة الإستئناف بمسقط.

حيث كان في استقبال الوفد فضيلة القاضي واصحاب الفضيلة القضاة ومديرو محكمة الإستئناف والابتدائية بنـزوى.

وقد تم خلال اللقاء عرض مسيرة التطور القضائي بالسلطنة والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيتين وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجال القضائي والإداري، بعدها قام الوفد القضائي الأردني بجولة في دوائر وأقسام المحكمتين والإطلاع على آليات وأسس العمل وما وصل إليه النظام في السلطنة حول التحول الإلكتروني بالمحاكم كبرنامج إدارة القضايا وما يشمل من إنظمة كنظام التنفيذ ونظام بوابة المحامين التي تم تفعيلها مؤخراً ليتمكن المحامي من تقييد الدعوة عن طريقة البوابة الإلكترونية وذلك إختصار للجهد والوقت على المتقاضيين، كما تم الإطلاع على عمل قسم التنفيذ بالمحكمة الإبتدائية وآلية العمل به وإرتباطه بالجهات الأخرى لمساعدة العمل القضائي حسبما نصيت عليها مواد قانون الإجراءات المدنية والتجارية بما يكفل إيصال الحقوق إلى أصحابها في أسرع وقت، كذلك إطلع الوفد القضائي الأردني على العمل بقسم التركات حسب القوانين المنفذة لذلك وإجراءات حصر التركة والمحافظة على أموال الأيتام والقصر وإستثمارها لما يحقق مصلحة القاصر.

وقد أبدى الوفد القضائي الأردني إعجابه بما شاهده وأطلع عليه من تطور في المنظومة القضائية بخدماته ومرافقه والنقلة الكبيرة التي تشهدها مسيرة وتطوير العمل بالمحاكم في السلطنة في ظل القيادة الحكيمة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه.

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كانت هذه تفاصيل خبر الوفد القضائي الأردني يطلع على التجربة العمانية في التقاضي بمحكمتي الإبتدائية والإستئناف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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