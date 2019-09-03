وفدان أميركي وهندي يزوران مركز الأمن البحري

استمعا إلى إيجاز عن مهام المركز

قام صباح أمس اللواء بحري كورت رنشاو نائب قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والوفد المرافق له بزيارة لمركز الأمن البحري، حيث كان في استقبالهم رئيس مركز الأمن البحري بالإنابة.

في بداية الزيارة استمع الضيف الزائر إلى إيجاز عن مهام وأدوار المركز المتمثلة في إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر البحرية، ومن بينها عمليات البحث والإنقاذ والحفاظ على البيئة البحرية من مختلف المخاطر، كما اطلع على الأجهزة والمعدات الحديثة المستخدمة في إسناد عمليات الأمن البحري.

كما قام صباح أمس وفد من جمهورية الهند برئاسة العميد براديب سينغ بزيارة لمركز الأمن البحري، حيث كان في استقبالهم رئيس مركز الأمن البحري بالإنابة.

استمع الوفد الزائر خلال الزيارة إلى إيجاز عن مهام وأدوار المركز المتمثلة في إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر البحرية، ومن بينها عمليات البحث والإنقاذ والحفاظ على البيئة البحرية من مختلف المخاطر، كما اطلع الوفد على الأجهزة والمعدات الحديثة المستخدمة في إسناد عمليات الأمن البحري.