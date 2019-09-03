المناقصات الداخلية بظفار تستعرض عددا من مشاريع المناقصات وتسند مشروعات متنوعة

في المحليات 4 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

من بينها فتح عروض تشغيل وصيانة محطتي تحلية المياه بالشويمية ورخيوت

صلالة ـ الخليج 365:

عقد أمس بقاعة الاجتماعات بمكتب سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي نائب محافظ ظفار اجتماع لجنة المناقصات الداخلية.

تـرأس الاجتماع سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي نائب محافظ ظفار وبحضور أعضاء اللجنة.

حيث دار خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإجازة وقائع الاجتماع السابق في الجلسة رقم:(8 /2019) وما نفّذ من أعمال.

تم خلال الاجتماع فتح عروض المناقصة رقم:(36 /2019) الخاصة بتشغيل وصيانة محطة تحلية المياه في الشويمية،والمناقصة رقم:(37 /2019) الخاصة بتشغيل وصيانة محطة تحلية المياه في رخيوت. وتم استعراض الخطاب الوارد من المديرية العامة للمشاريع والصيانة والمتعلق بطلب تمديد مشروع الخدمات الاستشارية لتوفير مهندسين مقيمين للعمل في المديرية العامة للمشاريع والصيانة، والخطاب الوارد من دائرة تقنية المعلومات والمتعلق بالتحليل الفني والمالي لعدد من المناقصات منها المناقصة رقم:(15 /2019) الخاصة بتوريد وتركيب أجهزة حماية للشبكة ،والمناقصة رقم:(16 /2019) الخاصة بتوريد وتركيب أجهزة شبكة، والمناقصة رقم:(21 /2019) الخاصة بعقد صيانة معدات مركز البيانات، كما تم استعراض الخطابات الوارد من المديرية العامة للمشاريع والصيانة رقم القيد: (192166303) والمتعلق بطلب تمديد أعمال المناقصة رقم:(17 /2013) الخاصة بمشروع إنشاء قاعة متعددة الأغراض بولاية رخيوت، والخطاب المتعلق بالأمر التغييري رقم:(1) للمناقصة رقم:(6 /2019) الخاصة بأعمال الصيانة لمنزلي النائب والمساعد وغرفة الحراسة بالمركز الإداري بولاية ضلكوت والخطاب المتعلق بالتحليل الفني والمالي للمناقصة رقم:(20 /2019) الخاصة بإنشاء قاعة متعددة الاستخدام وملحقاتها في ولاية سدح والخطاب المتعلق بالأمر التغييري رقم:(1) للمناقصة رقم:(78 /2018) الخاصة بمشروع أعمال الصيانة بالمركز الإداري بنيابة جبجات، والخطاب المتعلق بتمديد المناقصة رقم:(10 /2019) الخاصة بأعمال الصيانة بالمركز الإداري بولاية، والخطاب الوارد من المديرية العامة للمياه رقم القيد:(192168043) والمتعلق بالتحليل الفني والمالي للمناقصة رقم:(12 /2019) الخاصة بتوريد مضخات تعزيزية ومضخات غاطسة وقطع الغيار الخاصة بها والمولدات الكهربائية.

وتم إحالة عروض المناقصة رقم:(20 /2019) الخاصة بإنشاء قاعة متعددة الاستخدام وملحقاتها في ولاية سدح الى المديرية العامة للمشاريع والصيانة للدراسة والتحليل ومن ثم رفع تقرير فني للجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، والمناقصة رقم:(21 /2019) الخاصة بعقد صيانة معدات مركز البيانات الى المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية للدراسة والتحليل ومن ثم رفع تقرير فني للجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وارسال خطاب للمديرية العامة للمشاريع والصيانة بتأجيل اعتماد الأمر التغييري رقم:(1) للمناقصة رقم:(11 /2019) لحين توفر الاعتمادات المالية وإفادة اللجنة بذلك.وتم إسناد المناقصة رقم:(34 /2019) الخاصة بصيانة سكن العمال الخاص بالمديرية العامة للمياه، والمناقصة رقم:(35 /2019) الخاصة بشراء مضخة مياه للمديريـة العامـة للميـاه.