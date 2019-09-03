وفد قضائي أردني يطلع على تجربة السلطنة في المجال القضائي

قام الوفد القضائي الأردني الذي يزور السلطنة ممثلة في مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، في الفترة الحالية، بزيارة وزارة العدل.

حيث التقى الوفد بسعادة عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين في مجال القضاء، كما اطلع الوفد خلال اللقاء على تجربة السلطنة في مجال لجان التوفيق والمصالحة والدور الذي تلعبه هذه اللجان في دعم مسيرة القضاء في السلطنة وضمان الوصول إلى العدالة الناجزة.

كما زار الوفد الادعاء العام، حيث التقى بمحمد بن سعيد اليحيائي، مساعد المدعي العام، مدير عام الادعاء العام بمحافظة مسقط، حيث تم خلال اللقاء التعريف بمسيرة الادعاء العام، وآليات العمل فيه ومراحل تطوره وسبل التنسيق القائمة فيما بينه وبين جهات التقاضي الأخرى في السلطنة، كما تم تبادل وجهات النظر حول سبل التعاون بين البلدين، بما يخدم مسيرة العمل القضائي في البلدين، والدفع بها قدما نحو التطور والتحديث المنشود وتوظيف التقنية، وتعزيز الكفاءات، وتقريب جهات التقاضي من المتقاضين.

بعدها قام الوفد بزيارة محكمة القضاء الإداري، حيث التقى بفضيلة ماجد بن عبدالله العلوي، رئيس محكمة القضاء الإداري، واطلع على تجربة السلطنة في القضاء الاداري والاختصاصات التي تحدد عمل محكمة القضاءالاداري، والدور الذي تقوم به واجراءات التقاضي امامها، بالإضافة الى بحث سبل التعاون بين البلدين في مجال القضاء الإداري، والتطرق إلى التطور الذي تشهده مسيرة القضاء في السلطنة بشكل عام والقضاء الإداري بشكل خاص.