أمين عام وزارة الخارجية يلتقي بوزير الخارجية المالديفي

ماليه ـ العمانية: التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية بمعالي عبدالله شاهد وزير الخارجية المالديفي، وذلك في اطار ترؤس معاليه لوفد السلطنة المشارك في مؤتمر المحيط الهندي حول الأمن البحري.

تناول الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة القائمة وفرص التعاون في مجالات النقل والسياحة وعددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وقد أكد الجانبان على أهمية وحيوية المحيط الهندي في سياق توطيد الأمن والازدهار العالميين، فضلاً عن الدور المنوط بالدول المطلة على المحيط والتعاون المنشود في سبيل تحقيق وتعميق التفاهم والوئام وبما يخدم فرص التنمية واستدامة السلام والاستقرار.

وأعرب معالي السيد الأمين العام عن تمنياته الطيبة للمالديف في استضافتها النسخة الرابعة من أعمال هذا المؤتمر، معربًا عن الأمل في أن يتوفق المشاركون في تحقيق الغايات والأهداف التي تدعم جهود التنسيق والتعاون والتكامل.

حضر المقابلة عدد من المسؤولين من الجانبين.

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