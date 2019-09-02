رئيس المحكمة العليا يلتقي بوفد قضائي أردني

التقى فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس مجلس الشؤون الادارية للقضاء صباح أمس في المحكمه العليا بوفد قضائي من المملكة الاردنية الهاشمية برئاسة محمد طلال الحمصي قاضي محكمة التمييز الذي يزور السلطنة خلال هذه الفترة. حيث رحب فضيلته بالوفد وثمّن هذه الزيارة لما لها من نتائج إيجابية في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتعرّف الوفد خلال الزيارة بآلية فحوص الطعون في المحكمة، إضافة الى بحث سبل تعزيز التعاون بما يخدم المنظومة القضائية في البلدين الشقيقين.

بعدها قام الوفد بجولة بمبنى المحكمة العليا، اطلع فيها على ما ضمّه المبنى من قاعات ومكاتب ومرافق، وما جهّز به من تقنية حديثة متطورة في المجالين القضائي والإداري.

بعدها التقى الوفد بفضيلة الشيخ خالد بن راشد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا أمين عام مجلس الشؤون الادارية للقضاء وذلك في مبنى أمانة المجلس وبحضور عدد من أصحاب الفضيلة ورؤساء الادارات، حيث تم خلال اللقاء التطرق الى لمحة عامة عن عمل المجلس واختصاصاته، واستعراض التحول الالكتروني في المجلس إضافة الى بحث آلية تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القضائي وسبل تطوير العلاقات القضائية والتعاون المشترك.

تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في البلدين والبحث في سبل تعزيزها، والاطلاع على مسار العمل القضائي في السلطنة وعلى آليات سير التقاضي والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام.