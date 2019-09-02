أسعد بن طارق يرعى افتتاح المبنى الرئيسي للمنطقة الحرة بصلالة

بتكلفة تجاوزت 13 مليون ريال عماني ويتكون من 7 طوابق

رئيس مجلس إدارة المنطقة:

المبنى سيعزز من كفاءة سير أعمال المستثمرين بالمنطقة

الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة:

7.8 مليار دولار حجم الاستثمارات وفرت أكثر من 7000 فرصة عمل

صلالة ـ « الخليج 365 » :

احتفلت المنطقة الحرة بصلالة مساء أمس بافتتاح المبنى الرئيسي للمنطقة الحرة بصلالة ومرافق المستثمرين للمنطقة، حيث شيد المبنى بأعلى المعايير والمقاييس العالمية لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين والشركات العاملة بالمنطقة.

رعى حفل الافتتاح صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة ورجال الأعمال والمدعوين.

وتقدر التكلفة الاجمالية للمبنى 13,4 مليون ريال عماني، بمساحة 22,500 متر مربع. يتكون المبنى من 7 طوابق تشمل مكاتب إدارية للمنطقة الحرة بصلالة ومكاتب للإيجار، بالإضافة الى المرافق الخدمية.

وجاء الهدف من إنشائه تعزيز كفاءة سير الاعمال والخدمات وتسهيل كافة الإجراءات ليساهم في رفع مستوى التنافسية وتحقيق الاهداف التنموية التي تتماشى مع غايات التنمية المستدامة بالسلطنة.

وبهذه المناسبة صرح معالي أحمد بن ناصر المحرزي، وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بصلالة: “تحظى السلطنة بمناطق حرة متعددة في مختلف بقاع وتضاريس أكسبها ميزة تنافسية مميزة لتعدد الفرص والخيارات للمستثمرين، مضيفا أن تواجد مبنى متكامل لخدمة المستثمرين بأعلى المعايير العالمية سيعزز من كفاءة سير الاعمال بالمنطقة الحرة بصلالة وسيكون إضافة جيدة إلى قائمة المقومات الرئيسية التي تؤهل المنطقة الحرة بصلالة للتنافس على الصعيد العالمي”.

وقد ألقى علي بن محمد تبوك، الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة كلمة أوضح فيها: “تمكّنا في المنطقة الحرة بصلالة من رفع تنافسية السلطنة في الأسواق العالمية من خلال النجاح بكفاءة عالية في توطين استثمارات أجنبية مباشرة في أقل من 3 ساعات عمل والتي تحققت بتعاون كافة الجهات الحكومية المختصة بتسهيل الاعمال بالسلطنة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارت بالمنطقة الحرة بصلالة وصلت إلى 7.8 مليار دولار أميركي، حيث وفرت أكثر من 7000 فرصة عمل، كما يجري الآن التفاوض مع حزمة جديدة من الاستثمارات الاجنبية المباشرة تقدر بمليار دولار أميركي، مؤكدين عزم المنطقة الحرة بصلالة على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية من خلال توفير 21 ألف فرصة عمل واستقطاب استثمارات بحجم 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة”.

الجدير بالذكر أن المنطقة الحرة بصلالة أنشات بالمرسوم السلطاني رقم (62/2006) الصادر في 20 يونيو 2006م. حيث تبلغ حصة الحكومة 100%، متمثلة بمجموعة “أسياد”. وإن ما تحقق من إنجازات بالمنطقة الحرة بصلالة يعود بمنافع تنموية للاقتصاد الوطني في توفير فرص أعمال للشركات الوطنية وإيجاد وظائف للمواطنين واستغلال المرافق الوطنية كالموانئ والمطارات ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتنمية القطاع المالي والتمويل وتنمية قطاعات حيوية مثل : الخدمات والبناء والتشييد والخدمات الصحية والعقارات والمواد الاستهلاكية وغيرها.

وتتمتع المنطقة الحرة بصلالة بمكانة استثمارية تنافسية عالية تؤهلها للتنافس على الصعيد العالمي، نظراً لقربها من ميناء صلالة أكثر الموانئ كفائة في العالم بالإمكانيات والمعدات، وموقعها الاستراتيجي بمحاذاة خط التجارة الرئيسي “خط الشحن الرئيسي” الذي يربط بين الشرق والغرب، والحوافز والمزايا التي توفرها المنطقة الحرة بصلالة للمستثمرين، الأمر الذي يجعلها المحطة الأمثل للمستثمر لاختصار المسافة والزمن وتقليل التكلفة للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وإلى أسواق شبه القارة الهندية وشرق أفريقيا، حيث تقدر قيمة مجموع واردات هذه الأقاليم سنوياً بأكثر من ٦٢٠ مليار دولار أميركي من السلع والبضائع.