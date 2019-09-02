انتخاب السلطنة رئيسا للهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية

في المحليات 3 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

مع بدء اجتماعاتها بالقاهرة

تم يوم أمس بالعاصمة المصرية (القاهرة) انتخاب معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة (رئيساً للهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية).

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الذي بدأ أعماله أمس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية والذي تشارك فيه السلطنة بوفد رسمي يرأسه معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة.

وقد ألقت سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لمجلس وزراء الصحة العرب، كلمة الافتتاح أوضحت فيها بأن الاجتماع يعقد ضمن اطار متابعة تنفيذ القرار رقم (1) الصادر عن الدورة العادية

(52) لمجلس وزراء الصحة العرب التي عقدت شهر مايو الماضي بمدينة جنيف السويسرية.

مشيرة إلى أن الاجتماع يناقش العديد من الموضوعات منها مشروع النظام الأساسي واللائحة الداخلية للمجلس، علاوة على استعراض الأمانة العامة لنتائج تسليم واستلام مهام الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بالأردن.

وتعتبر الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية السلطة الإدارية الإشرافية العليا المسؤولة عن عمليات التخطيط والتنظيم والرقابة التي يقع على عاتقها بلوغ المجلس أهدافه المحددة في اللائحة التأسيسية.

وتعقد الهيئة العليا اجتماعاً دورياً مرة كل سنة بحضور غالبية الأعضاء الذين من ضمنهم رئيس الهيئة العليا أو نائبه المنتخبين من قبل أعضائها، وتُتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين.

وتتشكل الهيئة العليا للمجلس العربي من ستة من وزراء الصحة العرب يختارهم مجلس وزراء الصحة العرب، ووزير الصحة في دولة المقر، وممثلين اثنين لكل دولة عربية، وممثلاً عربياً عن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب.

جدير بالذكر أنه تم خلال شهر مايو الفائت انتخاب الأستاذ الدكتور عمر بن عوض الرواس من السلطنة أميناً عاماً للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.