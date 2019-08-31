نفذت وزارة البيئة والشؤون المناخية حملة لتنظيف بيئات الشعاب المرجانية بمحمية جزر الديمانيات الطبيعية والتي تأتي في إطار الاهتمام المستمر بالبيئة البحرية بشكل عام وبالشعاب المرجانية بشكل خاص وضمن فعاليات مبادرة بحار نظيفة التي أطلقها برنامج الامم المتحدة للبيئة.

وقد تم تنفيذ الحملة في محمية جزر الديمانيات الطبيعية لإزالة شباك الصيد العالقه على الشعاب المرجانية، حيث تعد المحمية من أهم المواقع في السلطنة التي يتواجد بها الحيود المرجانية مما جعلها موقعاً مهماً لممارسة الصيد الحرفي وبالأخص لصيادي محافظتي مسقط وجنوب الباطنة.

شارك في هذه الحملة غواصو وزارة البيئة والشؤون المناخية وعدد من المتطوعين، كما تأتي هذه الحملة بعد سلسلة من حملات تنظيف الشواطئ ومواقع الشعاب المرجانية في مختلف محافظات السلطنة وضمن برنامج بحار نظيفة لمشاركة دول العالم جهودهم لحماية وصون البيئة والحياة الفطرية في البحار.

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