التوقيع على تنفيذ برنامج تعليمي لطلبة ولاية صور حول تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

بتمويل من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

تم بديوان عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية بولاية صور مؤخراً التوقيع على مذكرة تعاون بين المديرية وشركة (سالكون) للمعرفة لتنفيذ برنامج تعليمي لطلبة المدارس للصفين الحادي عشر والثاني عشر في ولاية صور حول تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وأهميتها وذلك بتمويل من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.

حيث وقعها من جانب المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية عبدالله بن علي الفوري المدير العام للمديرية، ومن جانب الشركة المنفذة للمشروع وسن بنت سعيد الشندودية الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة (سالكون) للمعرفة، وبحضور عدد من المعنيين بالشركة المنفذة للمشروع والمديرية وأخصائي التوجيه المهني بالمدارس المستهدفة للمشروع.

ويعتبر برنامج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بولاية صور 2019 برنامجاً تعليمياً يستهدف 400 طالب وطالبة من طلاب الحادي عشر والثاني عشر بولاية صور للتعرف على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتخصصات المتعلقة به، حيث يتم تنفيذه خلال الفترة من 29 سبتمبر الجاري إلى 2 اكتوبر القادم ويتضمن عدة حلقات عمل نظرية وعملية في الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع شركات عمانية مختلفة مختصة في هذا المجال.

وسيوجد البرنامج فرصة للطلبة للتعرف على خمسة مجالات من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ومن ثم التعمق في مجالين منهما، ثم سيسمح للطالب باختيار مجال واحد من المجالين وسيتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات على حسب المجالات الخمسة بإشراف خبراء متخصصين.

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