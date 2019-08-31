المنتدى الكشفي الثاني للشباب يخرج بعدد من التوصيات المهمة لتمكين الشباب ودعمه

في المحليات 1 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

أكد على أهمية مشاركة الشباب في صنع القرار الكشفي

‬أكد المنتدى الكشفي العماني الثاني للشباب الذي نظمته المديرية العامة للكشافة والمرشدات على أهمية استمرار منتديات الشباب لما توفره من بيئة جيدة لمشاركتهم في صنع القرار الكشفي ووضع خارطة طريق أفضل لتميكن الشباب من القيام بدورهم الإيجابي لخدمة انفسهم ووطنهم.

جاء ذلك في ختام المنتدى الذي أقيم بمركز التدريب الكشفي بحيل العوامر بولاية السيب تحت رعاية الدكتور الدكتور سعيد العامري مستشار وزيرة التربية والتعليم للإعلام التربوي وبحضور الدكتور يعقوب بن خلفان الندابي مدير عام الكشافة والمرشدات ومحمد بن عبدالله الهنائي المدير العام المساعد للكشافة وعدد من المسؤولين بالمديرية، وبمشاركة 50 جوالاً من المنتسبين لعشائر جوالة الجامعات والكليات والأندية الرياضية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 وحتى 25 سنة ممن يمتلكون الكفايات والمهارات القيادية.

بدأ حفل الختام بكلمة ألقاها أحمد بن خالد الكمياني رئيس المنتدى الكشفي العماني الثاني للشباب قائد عشائر جوالة نادي عُمان قال فيها: إنّ إقامة المنتدى الكشفي العماني الثاني للشباب يأتي في اطار خطة المديريه العامة للكشافة والمرشدات لإعطاء المساحة الكافية لمشاركة الشباب في عمليات وضع القرار الكشفي بما يتوافق مع اللوائح المنظمة لهذا الشأن وإعطائهم الفرصة لابداء آرائهم وتطلعاتهم في عمليات رسم مسارات العمل الكشفي في السلطنة والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في رفد المنتدى الكشفي العربي للشباب والذي سيقام في جمهورية مصر العربية خلال الأيام المقبلة القادمة.

مشيراً الى أن المنتدى قد تناول العديد من المحاور التي انبثقت من أهداف التنمية المستدامة، حيث تنوعت جلساته النظرية منها والتطبيقية بهدف تبادل الخبرات والتجارب الرائدة للعشائر واستخدام النماذج العلمية لتحليل نقاط القوة والضعف ووضع البدائل والفرص لتطوير عمل وانشطة عشائر الجوالة بالسلطنة.

وأوضح الكيمياني أن المنتدى يأتي في ظل التوجهات العالميه للمنظمه الكشفيه العربيه والعالميه برعاية الشباب الكشفي والاهتمام بهم وتنمية قدراتهم للمشاركة في تطوير الانشطة والفعاليات الكشفيه لتعزيز قدراتهم واشباع احتياجاتهم وتعزيز ميولهم بما ينعكس ايجابيا على انفسهم وخدمة المجتمع في اطار المسؤلية الاجتماعيه للحركة الكشفية.

بعدها قدم الجوال يحيى بن حمد الهاشمي من جوالة نادي السويق توصيات المنتدى قال فيها: بعد جهود مكثفة بمركز التدرب الكشفي، وبمشاركة عشائر الجوالة بمختلف محافظات السلطنة خرج المنتدى بعدد من التوصيات ففي المجال البيئي أكد المنتدى على أهمية الاستمرار في توعية المجتمع بفرز النفايات وتقليل استخدام البلاستيك، والتوعية بأهمية الحياة الحبرية، كما اوصى المنتدى على أهمية أن تقوم المديرية بتوفير أكياس صديقة للبيئة في الخيمات الكشفية والإرشادية، وفي مجال مشاركة الشباب أكد المنتدى على اهمية الاستمرار في تمكين الشباب في تنظيم وإدارة المخيمات والتجمعات الكشفية الخاصة بمرحلة الجوالة، وإقامة مخيمات التوأمة بين عشائر جوالة السلطنة، وتبادل الخبرات، وتنظيم برامج لتبادل الثقافيات بين عشائر جوالة السلطنة والدول الصديقة والشقيقة، وفي محور التحديات لتي تواجه الشباب أوصى المنتدى الى أهمية وضع معايير عند اختيار المشاركين في المنتديات الداخلية والخارجية، والاستمرار في تنظيم منتدى الشباب مع إعادة النظر في كيفية التنظيم والإعداد له، كما أكد المنتدى على أهمية استخدام التقانة في المخيمات الكشفية، وأهمية تقديم وزيادة الدعم للمشاركات الخارجية.

كما قدم خلال الحفل عدد من الفرقات الموسيقية والصيحات الكشفية، بعدها قام الدكتور الدكتو سعيد بن سيف العامري مستشار وزيرة التربية والتعليم للإعلام التربوي والدكتور يعقوب بن خلفان الندابي مدير عام الكشافة والمرشدات بتسلم الشهادات على الشباب المشاركين في المنتدى.