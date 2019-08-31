وادي الثيلة بضنك .. مياه رقراقة تنساب وسط الأشجار الوارفة الظلال

رصد ـ سعيد بن علي الغافري:

تزخر ولايات وقرى السلطنة بمفردات طبيعية ثرية ومتنوعة، حيث الأودية الجارية بمياهها الرقراقة والعذبة وتشكيلات تضاريس جبالها التي تتزين بألوانها وأشجارها والنباتات والاعشاب والسهول والبراري الصحراوية الغنية بالكثبان الرملية.

وولاية ضنك بمحافظة الظاهرة احدى الولايات الرائعة والجميلة التي تتميز بأشهر أوديتها (واديا ضنك وفدى) التي تسلك في مسار واحد تبهج النفس وتضفي صور من الجمال في هذه الولاية العريقة وقراها بواحات الاشجار والنخيل الباسقة على هضبة أوديتها وقد شكلت تناغماً في ابداع الطبيعة وتجلياتها الزاهية.

ويعد وادي الثيلة بوادي فدى بولاية ضنك منتجعاً للسياحة الثرية بمياهه وجمال الطقس فهو محطة جذب للهواة من محبي المغامرات الجبلية لما يزخر به من أشجار وارفة الظل والنباتات والاعشاب فهو مكان للهدوء والراحة والاستجمام وبعد هطول الامطار وجريان الأودية والشعاب التي شهدتها ولايات السلطنة رسمت لوحات من البهجة والجمال في مواقع ومصبات الاودية من جريان مستمر للمياه وانسيابها لتشكل جميعها صورة رائعة من الابداع الذي تتصف به الطبيعة المحلية.

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