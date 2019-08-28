وصلت صباح امس سفينة البحرية السلطانية العمانية ( شباب عمان الثانية) إلى ميناء (طنجة) بالمملكة المغربية ، وذلك ضمن خط عودة السفينة من رحلتها الدولية ( صواري المجد والسلام) لهذا العام.

وقد توقفت شباب عمان الثانية في خمسة عشر ميناء في رحلتها الدولية إلى القارة الأوروبية، شاركت خلالها في عدد من المهرجانات البحرية والمسابقات الدولية محققة إنجازات دولية مشرفة، وستزور خلال خط عودتها عددا من الموانئ لتصل أرض الخليج 365 في أكتوبر القادم بإذن الله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفينة ( شباب عمان الثانية) تصل المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.