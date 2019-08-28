السلطنة تختتم مشاركتها بمسابقة المهارات العالمية بروسيا

اختتمت السلطنة ممثلة بوزارة القوى العاملة مشاركتها بمسابقة المهارات العالمية في نسختها الخامسة والأربعين والتي أقيمت بمدينة كازان الروسية خلال الفترة من ٢٢ – ٢٧ الحالي، حيث شاركت السلطنة بعدد ٢٤ متسابقا موزعين على ٢١ مهارة تقنية ومهنية، والتي تعد أكبر مشاركة ضمن الدول العربية من حيث عدد المهارات.

وقد تم تكريم الفريق العماني المشارك في مهارة السيارات كأفضل فريق مشارك بالمسابقة حيث حصل على ٦٩٠ نقطة، كما أثبت المتسابقون العمانيون قدراتهم على المنافسة على المستوى العالمي مقارنة بالمشاركات السابقة كماً ونوعاً وذلك من خلال تحقيقهم مراكز متقدمة في المهارات التي تتطلبها الثورة الصناعيه الرابعة متقدمين على دول متقدمة في مهارة الأمن الالكتروني مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، علما أن هذه المهارة تطرح للمرة الاولى في تاريخ مسابقات المهارات، كما حقق المتسابقون مراكز متقدمة في مهارة الربوتات المتحركة متقدمين على عدة دول من بينها فنلندا وجنوب افريقيا وبلاروسيا، حيث كان الفريق بحاجة إلى ١٣ نقطة فقط للحصول على شهادة التميز في هذه المهارة والتي حقق فيها الفريقان الصيني والكوري المراكز الأولى، ومن ضمن المهارات التي تميز فيها المتاسبقون العمانيون مهارة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي (CNC MILLING)، والتي حقق فيها المتنافسون من السلطنة ٦٧١ نقطة.

وتأتي مشاركة السلطنة بهدف تنمية قدرات الطلبة وصقل مهاراتهم والاستفادة من الخبرات العالمية من أجل تطوير المناهج التقنية والمهنية من أجل رفد سوق سوق العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة.