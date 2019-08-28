مذكرة تفاهم لدعم برنامج (من أجل الخليج 365 تفاعل إيجابي وشعور بالمسؤولية)

وقعت مؤخراً شركة (سي سي إينرجي ديفالوبمنت) مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم لدعم برنامج (من أجل الخليج 365 تفاعل إيجابي وشعور بالمسؤولية)، على أن تقوم الشركه مع شركائها كل من: ميتسوي إي آند بي ميدل ايست بي في وتيثيز أويل مربع 3 و4 ليميتد بدعم هذا المشروع والذي يعتبرأحد مشاريع القطاع التعليمي بالسلطنة والذي يحث ويشرك الطالب في العملية التنموية المجتمعية ويطور في الوقت ذاته من مهاراتهم العلمية والعملية بما يصب بالصلاح على المجتمع والبيئة المحيطة وبما يعود بالفائدة الكبرى على الطالب والوطن.

وقع المذكرة عن وزارة التربية والتعليم سعادة محمد بن حمدان التوبي، مستشار وزارة التربية والتعليم، وعن شركة (سي سي إينرجي ديفالوبمنت) والتر سيمبسون، المدير العام لـلشركة.

وتعليقًا على هذه الاتفاقية، قال والتر سيمبسون: تقع على عاتقنا مسؤولية الاستثمار في المجتمعات المحلية التي نعمل بها وتقديم الدعم للجهات المعنية التي يمكن أن تحقق قيمة مضافة للسلطنة، ودعم هذا البرنامج القيم بنظرنا من شأنه أن يحسن وعي الطلاب بالتحديات المجتمعية ويطورالقيم الوطنية والاجتماعية الإيجابية.

الجدير ذكره أن شركة (سي سي إينرجي ديفالوبمنت) (فرع عُمان) تعمل في عمليات إستكشاف وإنتاج النفط والغاز بالسلطنه منذ عام 2007، حيث إنه من اولويات الشركة ان تنفذ الأعمال المنوطة بها على اكمل وجه من الناحية الفنية والمالية وبما يكفل أمن وسلامة العاملين والمجتمع المحيط بها، كما تلتزم الشركة بأن تكون جزءًا فعَالا في المجتمع العماني من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة والذي يشمل كل من موظفيها والمقاولين والمجتمعات الحكومية والمجتمعات المحلية متمثلا في مشاريع تدعمها الشركة في المناطق التي تعمل بها وحولها والتي بدورها تعود بالنفع للمواطن والمجتمع.