وزير التنمية الاجتماعية يزور المضيبي ويطلع على سير العمل في تنفيذ مشروع مبنى جمعية المرأة

المضيبي ـ العمانية: قام معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية أمس بزيارة ميدانية لولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية اطلع خلالها على سير العمل في تنفيذ مشروع مبنى جمعية المرأة العمانية بالولاية.

وقد التقى معاليه خلال الزيارة بسعادة الشيخ عبدالعزيز بن سالم آل عبدالسلام والي المضيبي، كما زار معاليه مركز الوفاء لتأهيل الأطفال المعوّقين بالمضيبي وبحث مع إدارته سير العمل فيه.

رافق معاليه خلال الزيارة الدكتور خلفان بن محمد الفهدي مدير عام التنمية الاجتماعية بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية وعدد من المسؤولين بالوزارة.

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