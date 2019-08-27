رئيس مجلس الشورى يتسلم رسالة من نظيره المجري

تسلم سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى صباح أمس رسالة خطية من نظيره معالي لاسلو كوفير رئيس مجلس النواب المجري وذلك بمقر المجلس.

وقد قام بتسليم الرسالة إشتفان كريجاك القائم بأعمال سفارة دولة المجر المعتمد لدى السلطنة.

وخلال المقابلة رحّب رئيس المجلس بإشتفان كريجاك القائم بأعمال سفارة المجر، مشيداً بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين السلطنة ودولة المجر الصديقة، ومؤكداً على أهمية تعزيزها وتنميتها في مختلف الجوانب.

من جانبه أعرب القائم بأعمال سفارة المجر بالسلطنة عن المستوى المتقدم للعلاقات القائمة بين البلدين، مشيداً بالدور الحيوي الذي تقوم به السلطنة في خدمة قضايا المنطقة، وتعزيز التعاون بين دول المنطقة، معرباً في الوقت ذاته عن شكره لمجلس الشورى، وما أتاحته هذه الزيارة له من فرصة طيبة للتباحث في عدد من القضايا التي تهم البلدين الصديقين، متطلعا الى استحداث مجموعة للصداقة البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب المجري.

حضر اللقاء سعادة محمد بن أبوبكر الغساني نائب رئيس المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

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