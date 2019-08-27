وزارة الصحة تنصح أولياء الأمور بضرورة تناول الطلبة وجبة الافطار الصباحية قبل توجههم للمدارس

فيما اثبتت الدراسات علاقة عدم تناول وجبة الإفطار بالخمول والكسل وحالات الإغماء

ـ أخصائي تغذية علاجية: الإفطار السليم ينعكس إيجابيا على التحصيل الدراسي والقدرات الذهنية ويساهم في تعزيز الصحة النفسية

ـ أولياء الامور يعانون من عدم رغبة الطلبة في تناول الإفطار والحل يكمن في استثمار الوقت والاستيقاض باكرا

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد وتوجه الطلبة الى مدارسهم نصحت وزارة الصحة بضرورة تناول الطلبة وجبة الافطار الصباحية في المنازل قبل توجههم الى المدارس، حيث يساعد ذلك على التركيز والانتباه أثناء الحصص الدراسية، ويجعل الطلبة يحافظون على نشاطهم وقوتهم طوال اليوم الدراسي، كما أن تناول الافطار يحمي الطلبة من الجوع وينمي فيهم القدرة على التحصيل الدراسي.

ويعاني الكثير من أولياء الامور من عدم رغبة الطلبة تناول وجبة الافطار في الصباح الباكر قبل توجههم الى المدرسة وخصوصاً فئة صغار السن، لعدة أسباب منها عدم انفتاح الشهية للاكل في ذلك الوقت من اليوم، وغيرها من الاسباب.

* محفز للطاقة

وحول أهمية تناول وجبة الافطار في الصباح بالنسبة لطلبة المدراس وفوائدها وأيضاً الأخطار التي قد تلحق بالطالب من عدم تناوله وجبة الافطار قال شبيب بن سعيد الكلباني ـ أخصائي تغذية علاجية بوزارة الصحة في تصريح لـ(الخليج 365): وجبة الإفطار مهمة جداً بالنسبة لطلبة المدارس وأسرهم، فهي تحفّز الطاقة مثل الوقود الذي يعمل في محرك السيارات، ويساهم الإفطار المتوازن في الحركة والنشاط البدني وفي النمو وتطور الأنسجة والخلايا والانزيمات، وأيضاً يساهم في بناء العظام.

*الإفطار السليم

وأضاف الكلباني: إنّ الدراسات أشارت الى أن الإفطار السليم ينعكس إيجابياً على التحصيل الأكاديمي والدراسي والقدرات الذهنية ويساهم في تعزيز الصحة النفسية.

موضحاً بأن هناك أسباباً كثيرة في عدم تناول وجبة الإفطار منها عدم توفير البيئة المناسبة في المنزل مثل عدم وجود من يُعدُّ وجبة إفطار متوازنة ومغذية وضيق الوقت وعدم الشعور بالجوع، وأيضاً عدم تقيد الآباء والأمهات بتناول وجبة الإفطار بسبب ضيق الوقت أو عدم الرغبة.

* الاستيقاظ باكراً

وأكد الكلباني بقوله: إن كل هذه الأسباب بالإمكان حلها بالاستثمار في الوقت بالاستيقاظ مبكراً، وهذا سيعود بالفائدة على القدرة الإنتاجية للطالب وولي الامر، وأيضاً يجب التأكد من أن الإفطار متوازن غذائياً وان لا يحتوي على مأكولات غنية بالسكريات البسيطة، وعدم تأخر وجبة الإفطار وتناول سعرات عالية في فترة الضحى حتى لا يعرض الفرد نفسه بالسمنة على المدى البعيد.

* الاكثار من السوائل

وبيّن اخصائي التغذية العلاجية بوزارة الصحة بأنّه من الضروري التركيز على تناول كميات كافية من السوائل خاصة في هذه الفئة العمرية بهدف الوقاية من الجفاف وخاصة انهم في فترة نمو وتطور سريع وأهمية كميات كافية من السوائل تكمن في تعزيز العمليات الأيضية وأيضاً نقل العناصر الغذائية في الدم وتعزيز عمل الخلايا والحفاظ على درجات الحرارة، وأيضاً من المهم تلبية احتياج الجسم من الكالسيوم وفيتامين (د)، وذلك عن طريق تناول منتجات الألبان والسردين والحبوب والخضراوات الخضراء الداكنة، وأيضاً الحصول على قدر كافي من أشعة الشمس على الجلد لتلبية احتياج فيتامين (د).

* الخضار والفواكه

وأوضح أخصائي تغذية علاجية بوزارة الصحة بأن هناك دراسات كثيرة أثبتت علاقة عدم تناول وجبة الإفطار أو تأخير وجبة الإفطار على المدى القريب بالخمول والكسل وحالات الإغماء وعلى المدى البعيد حدوث الأمراض المزمنة وأهمها: السمنة والسكري، مؤكداً على أن التحصيل الأكاديمي يكون أقل بالنسبة لمن لا يتناول وجبة الافطار، منوهاً الى ضرورة ادخال الخضار والفواكه في وجبة الافطار لاحتوائها على الالياف والفيتامينات والمعادن للوقاية من الإمساك وتقوية المناعة.