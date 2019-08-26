بدء فعاليات البرنامج التعريفي للأطباء الجدد بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية

في المحليات 27 أغسطس,2019 نسخة للطباعة

بحضور ١٤٢ طبيبا عمانيا بـ(١٨) تخصصا طبيا

بدأت يوم أمس فعاليات البرنامج التعريفي للأطباء الجدد الذين التحقوا بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية للعام الأكاديمي الجديد (٢٠١٩ ـ ٢٠٢٠).

وقد حضر البرنامج التعريفي (١٤٢) طبيباً عمانياً وذلك لإكمال دراستهم التخصصية بالمجلس من خلال (18) تخصصاً طبياً.

حيث افتتح سعادة الدكتور هلال بن علي السبتي، الرئيس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية الفعاليات بكلمة ترحيبية للأطباء قال فيها: أنتهز الفرصة لأرحب بكم لانضمامكم إلى المجلس العماني للاختصاصات الطبية، إحدى مؤسسات الخليج 365 الشامخة التي تعتزبكم وبإنتمائكم إليها، أنتم (اليوم) أيها الأطباء تستشرفون مستقبلكم وتقفون على عتبة جديدة من عتبات البذل والعطاء، ففي كل سنة من سنوات تعليمكم الطبي يجب أن يكون لكم فيها نقلة نحو التميز والتفوق تستقصون تجربتكم السابقة وتفحصونها لتستشرفون وتتطلعون إلى طموح وأمل جديد تسعون لتحقيقه، فبالعلم تحيا الأمم، ويرتفع شأنها، ويقوى أساسها، وهو الوسيلة العظمى لتحقيق الأمجاد، وهو مرآة الحضارات، وبه تروى العقول وتنال الدرجات، وهو سبيل العمل الذي يتهاتف الناس لنواله.

وأضاف: نسعى إلى تجديد المعرفة لاكتشاف الحقائق والإمكانيات لدى الأطباء، والانتفاع بمخرجاتها ليستفيد منها الفرد والمجتمع، وتحقيقها فعليا في أرض الواقع، إن تمكن الطبيب لا يقاس فقط بحصيلة الشهادات رغم أهميتها البالغة إلا أنه تمكن يقاس بعدد الحالات المرضية، التي تم علاجها عند ذلك الطبيب، والتي لا يصل لها الطبيب إلا بالجد والاجتهاد للتحصيل العرفي وهذا ما نرجوه منكم.

وقد شمل البرنامج التعريفي تقديم نبذة تعريفية عن المجلس، والرسالة التي يحملها، والبرامج التدريبية والأطباء المقيمين في المجلس .. وغيرها، واحتوى البرنامج التعريفي أيضاً على عدة محاضرات وحلقات عمل تهدف إلى إعطاء فكرة شاملة عن التدريب في المجلس للأطباء المقيمين في مختلف البرامج التدريبية التخصصية، كما تضمن البرنامج على عرض تعريفي عن مركز المحاكاة الطبي وبرنامج تطوير الأطباء المقيمين، وفرص الابتعاث لإكمال الدراسة التخصصية في الخارج وتخصصات الزمالة الطبية.

وتخلل البرنامج عرض فيديو قصير يحمل نصائح للأطباء الجدد، كما تم التطرق لبرنامج المجلس المعني بمنهجية البحث العلمي، ومحاضرة حول التعامل القانوني في المجال الطبي، ومحاضرة حول المكتبة الطبية والتعريف بأهم مصادرها وقواعد المعلومات المرتبطة بها.

يذكر أن فعاليات البرنامج التعريفي تستمر حتى يوم غد (الأربعاء)، متضمنة حلقة عمل حول الطب المبني على البراهين، وحلقة عمل في مجال المهنية الطبية.