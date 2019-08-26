السلطنة وروسيا تبحثان مختلف أوجه التعاون الثنائي وتؤكدان اهمية تعزيز دعائم السلام والأستقرار في...

الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يستقبل مبعوث الرئيس الروسي

صلالة ـ العمانية:

استقبل معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية معالي ميخاييل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونائب وزير الخارجية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأكدا على أهمية دعم كافة الجهود السلمية لتوثيق عرى التعاون والتفاهم وبما يعزز من دعائم السلام والاستقرار في العالم. حضر المقابلة معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية وسعادة السفير ديميتري دوجادكن سفير روسيا الاتحادية المعين لدى السلطنة. كما عقدت بمدينة صلالة أمس جلسة المشاورات السياسية بين السلطنة وروسيا الاتحادية. ترأس الجلسة من الجانب العُماني معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية، ومن الجانب الروسي معالي ميخاييل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونائب وزير الخارجية ، تم خلال الاجتماع بحث مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، لاسيما مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي وغيرها من الجوانب التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين بما في ذلك الفرص الاستثمارية في البلدين.

وعلى الصعيد السياسي تبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر الجلسة من الجانب العُماني سعادة السفير الشيخ أحمد بن محمد الهنائي رئيس دائرة شرق أوروبا والسفير عبدالعزيز بن موسى الخروصي..

كما حضرها من الجانب الروسي سعادة السفير الروسي المعين لدى السلطنة وعدد من المسؤولين من الجانبين.