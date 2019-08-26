رئيس جامعة السلطان قابوس: احرصوا كل الحرص أن تأخذوا العلم من أهله، وتضعوه في محلِّه

في المحليات 27 أغسطس,2019 نسخة للطباعة

خلال لقائه بطلبة الدفعة الـ(34)

ضمن فعاليات البرنامج التعريفي لطلبة الدفعة الـ(34) في جامعة السلطان قابوس التقى سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة مساء أمس الاول مع الطلبة الجدد وأولياء أمورهم وذلك بالمسرح المفتوح في الجامعة.

وقال سعادته في كلمته التي وجهها للطلبة: احرصوا كل الحرص أن تأخذوا العلم من أهله، وتضعوه في محله، فالميدان ميدانكم، والزمن لن ينتظركم ولن يمهلكم، فعليكم بالجد في أول الأمر لتكونوا سعداء في الآخر، موضحاً بأن المرحلة الجامعية ليست كغيرها من المراحل الدراسية، كما ستلاحظون ذلك عما قريب، فلها طابعها، ولها كيانها الخاص بها، لذا اجعلوها مرحلة ذهبية لكم، استفيدوا منها غاية الاستفادة، ولا تتركوا للظروف القاهرة، ولا الأعذار الواهية، سبيلاً عليكم، فأنتم الآن قادة أنفسكم، ومسؤولو ذواتكم.

مؤكدا البيماني بأن على الطلبة التنبه إلى أن الدراسة في الجامعة تسير وفق نظام الساعات المعتمدة التراكمية، وذلك بعد اجتياز مقررات البرنامج التأسيسي، وهو نظامٌ يختلف عن النظام الذي اعتدتم عليه، طيلة الفترة الدراسية السابقة، إذ يرتكز على وعي الطالب وانتباهه لواجباته الأكاديمية، فلا بد من الإحاطة التامة بهذا النظام وطرق التعامل معه، التي من بينها التواصل مع المرشدين الأكاديميين لاسيما في اختيار مقررات الفصول الدراسية قبل تسجيلها، واختيار التخصصات التي تتناسب مع قدراتكم وطموحاتكم، ونحن على يقين تام أنكم ستجدون كل الترحيب منهم.

كما أوضح سعادته بأن جامعة السلطان قابوس أتاحت لهم فرص تطوير الذات بما ينسجم مع شخصية الطالب الجامعي، من مكتبات ومختبرات وأنشطة طلابية ومؤتمرات علمية، وفعاليات تهتم بتكوين الجوانب الدينية والعلمية والثقافية والرياضية والترفيهية والتطوعية، وبناء القدرات والمهارات غير الصفية التي تسهم في صقل الشخصية.

وأضاف في الصدد ذاته: إننا إذ ندعوكم للإسهام في تكوين ذواتكم فإننا نؤكد على حتمية التوازن بين متطلبات الدراسة والأنشطة غير الصفية، إذ يقدر الطالب النبيه حجم كل عمل، ويرتب أولياته عليه؛ فيكون وسطا لا يقع بين الإفراط المذموم ولا التفريط المشؤوم.

وأضاف سعادته: إن رؤية جامعة السلطان قابوس هي المحافظة على دورها الريادي في مجالي التعليم العالي وخدمة المجتمع داخل السلطنة، وأن تتميز دوليا بجودة بحوثها العلمية الابتكارية وخريجيها وشراكاتها الاستراتيجية، ورسالتها هي التميز في التعليم والتعلم، والبحث العلمي والابتكار، وخدمة المجتمع، من خلال تعزيز مبادئ التحليل العلمي والتفكير الإبداعي في بيئة أكاديمية محفزة، والمشاركة في إنتاج المعرفة وتطويرها ونشرها، والتفاعل مع المجتمعين المحلي والدولي.

واختتم سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني كلمته قائلاً: إننا إذ نلتقي بكم في بداية التحاقكم بجامعة السلطان قابوس، لنرجو أن نلتقي بكم في حفل تخرجكم، وقد أنهيتم دراستكم واجتزتم درجة البكالوريوس بتفوق وتميز، وتيقنوا أننا نسعى لتذليل جميع التحديات التي تواجه الطلبة، ونولي مبادراتهم ومقترحاتهم كل اهتمامنا وحرصنا.