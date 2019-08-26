في المحليات 27 أغسطس,2019 نسخة للطباعة

مسقط ـ العمانية: نظم مكتب مشروع كلية الأجيال أمس حلقة عمل لتوثيق المنتجات الحرفية العمانية وذلك ضمن خطة عمل وتوصيات اللجنة الرئيسية لمشروع كلية الأجيال.

شارك في الحلقة 34 من الكوادر العاملة بمكتب مشروع كلية الأجيال والهيئة العامة للصناعات الحرفية من الذين يعهد إليهم مقابلة الحرفيين بالميدان لتوثيق المنتجات الحرفية العمانية الأصيلة.

وركزت الحلقة على أهمية توثيق المنتجات الحرفية التي كانت تزاول من قبل الحرفيين العمانيين أو ما زالت تنتج حتى وقتنا الحاضر، كما تضمنت استعراض الطرق والإجراءات التي سوف يتم تبنيها لتوثيق المنتجات الحرفية العمانية في خمسة مجالات وهي: الفخار والنسيج والجلود والمعادن والخشبيات، والتي سوف تمنح كلية الأجيال درجة البكالوريوس في مجال فنون الصناعات الحرفية.

وخلال أعمال الحلقة قدم المصور حسين بن جاسم البحراني درساً عملياً للمشاركين في الحلقة حول فن التصوير لأجل توثيق مراحل وأدوات ومعدات ومواد تصنيع المنتج الحرفي.

وقد سبق تنظيم حلقة العمل عدة إجراءات منها تحديد المنتجات العمانية التي كانت أو ما زالت تصنع من قبل الحرفيين العمانيين، وتحديد الحرفيين الذين يقومون بصناعة هذه المنتجات واختيار بعض منهم وفق ضوابط مدروسة لإجراء مقابلات معهم، وإعداد الأدوات المناسبة لجمع المعلومات والبيانات من الحرفيين الذين تم اختيارهم للمقابلة، وتكوين فريق من المختصين بالمحافظات لتنفيذ المقابلات مع الحرفيين، عقب ذلك تكوين فريق لتحليل البيانات المرسلة من منفذي المقابلات وتوثيقها وإصدارها في مجلدات خمسة وهي الفخار والنسيج والجلود والخشبيات والمعادن.

جدير بالذكر أن توثيق المنتجات الحرفية العمانية يعد من الأمور الأساسية لإثراء المادة العلمية للمناهج الدراسية بكلية الأجيال، ويأمل من توثيق المنتجات الحرفية بالميدان الحرفي بالسلطنة التعرف على ما تتمتع به الصناعات الحرفية العُمانية من خصوصية في ماهيتها وموادها الأولية، وزخارفها، واستخداماتها المختلفة، ودلائلها الثقافية، وهذا سوف يمهد إلى رصد وجمع كافة المعارف النظرية والتطبيقات العملية للصناعات الحرفية العمانية، لتكون مرجعاً أساسياً للتدريس بكلية الأجيال، ولتوفير مادة علمية أساسية في كافة تخصصات كلية الأجيال لبرامج البكالوريوس، والاستفادة من المادة العلمية الخاصة بالأساليب والمهارات التقليدية في تعليم أصول الصناعات الحرفية العمانية، والربط بين المعارف الأساسية والتطبيقية في الصناعات الحرفية العُمانية وبين المعارف العالمية في هذا المجال، والحفاظ على المعارف العُمانية الأصيلة في مجال الصناعات الحرفية، وتوثيق المعارف النظرية والعملية في مجال الصناعات الحرفية العمانية، وتوفير مواد علمية تساعد على إعداد البرامج التدريبية للمهتمين بالصناعات الحرفية، وتساعد كافة الباحثين في علوم الصناعات الحرفية.