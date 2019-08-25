الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع يستقبل السفير القطري

استقبل معالي السيد بدر بن سعود البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر بيت الفلج صباح امس سعادة علي بن فهد الهاجري سفير دولة قطر الشقيقة المعتمد لدى السلطنة.

حيث سلّم معاليه رسالة خطية من سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية يدعو فيها معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع لحضور منتدى الدوحة التاسع عشر الذي سيُعقد في الفترة من 14 وحتى 15 من ديسمبر القادم.

وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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