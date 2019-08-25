وزير الدولة ومحافظ ظفار يستقبل قائد السفينة الإيطالية (MARCEGLIA)

صلالة ـ الخليج 365:

استقبل صباح أمس معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار بمكتبه اللواء الركن بحري ارماندو باولو سيمي قائد القوات البحرية (465)، قائد السفينة الإيطالية (MARCEGLIA) بحضور فرنشيسكوفانياتي والكابتن أندريا بارلونغا الملحق العسكري الإيطالي، وذلك أثناء رسو السفينة بميناء صلالة.

دار خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية والأمور ذات الاهتمام المشترك التي تهم البلدين الصديقين.

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