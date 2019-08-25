مسقط ـ العمانية: نظمت وزارة الإعلام أمس بالتعاون مع مؤسسة إنجاز للتنمية أعمال دبلوم الإجادة المؤسسية.

رعى الفعالية سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام بمبنى الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون.

يُشارك في أعمال الدبلوم 15 موظفاً من الوزارة ويحاضر فيه الدكتور حمدي حشان من مؤسسة إنجاز للتنمية.

حيث قال سعادته في كلمة له: إن السعي الى تأصيل هذه الإجادة من خلال إتاحة مثل هذه البرامج وتحويلها الى مشاريع إدارية تسهم في صقل شخصية الموظف وبناء مؤسسة حديثة قائمة على إدارة حديثة.

مشيراً إلى أن وزارة الإعلام بدأت منذ سنتين بتنفيذ مجموعة من الدبلومات المهنية المرتبطة بمعايير معينة وشروط التحاق تختلف عن البرامج العادية.

ويهدف الدبلوم الى تحفيز ودفع المشاركين نحو الإجادة والاستدامة والتنافسية وتأصيل الاجادة المؤسسية كمتحصل للخطة الاستراتيجية للوزارة وفقاً لمعايير الإجادة الحكومية في وزارة الخدمة المدنية، ويتدرج في تطبيق الإجادة من خلال صياغة نموذج تقييم الأداء الاستراتيجي للإدارات والتأكد من دور القيادة في نشر ثقافة الإجادة لدى الموظفين بالوزارة واستيعابها ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة.

ويتضمن الدبلوم عدداً من المحاور التدريبية منها تعريف بالإجادة المؤسسية ومعايير الأداء الحكومي وبناء قاعدة بيانات ونظام إدارة المعرفة لتحقيق الإجادة المؤسسية وبناء دليل الإجادة والسياسات والإجراءات الأساسية والتشغيلية بالإضافة الى التدقيق الداخلي والمراجعة الذاتية لضمان الإجادة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الإعلام تنظم دبلوم الإجادة المؤسسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.