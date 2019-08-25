حلقة تعريفية لسلسلة (كَلِمُن) لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

نفذت وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمديرية العامة للمدارس الخاصة بالتعاون مع شركة المجموعة المتحدة للنظم المتكاملة مؤخرًا الحلقة التعريفية لسلسلة منهج

(كَلِمُن) لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في المدارس الخاصة للعام الدراسي (2019 /2020م) والتي استمرت مدة ثلاثة أيام بقاعة مسقط بديوان عام الوزارة.

استهدفت الحلقة التعريفية عددًا من مشرفي ومشرفات اللغة العربية والمجال الأول بدائرة الإشراف والتقويم بالمديرية العامة للمدارس الخاصة بالوزارة، وعددًا من مشرفات التعليم قبل المدرسي ومشرفي ومشرفات المجال الأول بجميع المديريات التعليمية بالمحافظات المطبقة لمنهج (كَلِمُن) لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وعددًا من معلمي ومعلمات المدارس الخاصة المطبقة لمنهج (كَلِمُن) لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في الصفوف من (رياض الأطفال ـ 12) بجميع المديريات التعليمية بالمحافظات، وذلك بهدف تعريفهم بسلسلة منهج (كَلِمُن) (الأسس، المستويات، المكونات، المحتوى الثقافي، أساليب التقويم)، وطرق تدريس فروعه، كتدريس: دروس الاستماع، والتحدث، والقراءة والقواعد، والكتابة والثقافة، إلى جانب تطبيقات عملية (تدريس مصغر)، وذلك من خلال البث والتواصل المباشر بفريق تأليف سلسلة (كَلِمُن) في المجموعة المتحدة للتعليم بالقاهرة بجمهورية مصر العربية.

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