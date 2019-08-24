مهرجان صلالة السياحي يودع زواره وسط تفاعل ومشاركة واسعة

فيما تستمر بعض الفعاليات لنهاية أغسطس

القائمون على فعاليات المهرجان لهذا العام استطاعوا على تأكيد الأصالة العمانية

صلالة ـ من عوض دهيش:

أُسدل الستار على فعاليات ومناشط مهرجان صلالة السياحي 2019م بعد 42 يوماً من التفاعل والمشاركة المتميزة بالفعاليات التي استمتع بها الزوار من داخل السلطنة وخارجها.

فكانت الفعاليات التي أطلقتها اللجنة المنظمة للمهرجان بإشراف معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وبرئاسة سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري ملامسة لعرس الطبيعة الساحرة التي تشد اليها الرحال من السلطنة ودول الخليج العربية خاصة والدول العربية عامة فكانت أياماً مليئة بالفرحة والبهجة لكل الفئات العمرية والتي أقيمت بأرض مركز البلدية الترفيهي أو في المواقع الخارجية، واستطاع القائمون على فعاليات المهرجان لهذا العام على تأكيد الأصالة العمانية من حسن الاستقبال وكرم الضيافة والمعاملة والفعاليات المتعددة والمتميزة التي كانت محط الاعجاب من الجميع وسط اجواء الخريف.

وفي ليلة أخرى من ليالي التراث العازفة على إيقاع التراث العماني الاصيل يحتضنها مسرح المروج بمركز البلدية الترفيهي بعد رحلة منوعة من الفعاليات عبر برنامج ليالي المهرجان، حيث كانت هذه المرة كالعادة ليلة عمانية أصيلة من عاصمة المصايف العربية صلالة بخصوصية تراثية وهوية عمانية من خلال حفل تكريم الولايات الفائزة في المسابقة التنافسية بين الولايات العمانية كفعالية مهمة على خارطة مهرجان صلالة السياحي 2019، والذي يعتبر حدث مميز يبرز الموروث الشعبي والعادات والتقاليد من مختلف محافظات السلطنة للتعريف بتراث وحضارة السلطنة الممتدة عبر الزمن من ناحية وزهو حاضرها المشرق من ناحية أخرى حيث مثلت هذه الفعالية سمة مميزة بعبق التراث تتناغم فيها فنون البادية بفنون البحر والريف وسط ترحاب ومتابعة من جمهور المهرحان على مسرح الولايات.

الاحتفالية بتتويج الولايات الفائزة والمتميزة في مشاركة الولايات التنافسية أقيمت بمسرج المروج تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار بحضور سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار ورئيس اللجنة المنظمة لمهرجان صلالة السياحي 2019م وعدد من أصحاب السعادة وجمهور كبير ملأ مدرجات مسرح المروج الاحتفال بتتويج الولايات الفائزة والمجيدة في منافسات الولايات التنافسية للمهرجان والجهات الحكومية والهيئات والشركات المؤسسات الداعمة والراعية لفعاليات ومناشط وبرامج مهرجان صلالة السياحي 2019م.

وقد تنافست في إبراز الموروث الشعبي 10 ولايات من مختلف محافظات السلطنة وهي:(دماء والطائيين) من شمال الشرقية، و(ولاية الدقم) من محافظة الوسطى، و(ولاية السويق) من شمال الباطنة، وولاية (بركاء) من جنوب الباطنة، وولاية (بهلاء) من محافظة الداخلية، وولاية (ضنك) من الظاهرة، وولاية (بخاء) من محافظة مسندم، وولاية (محضة) من البريمي، وولاية (مرباط) من محافظة ظفار، وولاية (المزيونة) من محافظة ظفار.

بدأ الاحتفال التراثي الشعبي للإعلان عن الولايات الفائزة والمجيدة بمنافسات الولايات التنافسية العشر التي شاركت بفعاليات مميزة، أولاً بفيلم وثائقي عن المشاركة المميزة للولايات في المسابقة، ثم وصلة درامية شعرية تعرف بالولايات المشاركة، تلاها فن البرعة، عقب ذلك تكريم الجهات والهيئات الحكومية الشركات المؤسسات المساهمة والداعمة والمشاركة بمهرجان صلالة السياحي 2019م ووسائل الاعلام المختلفة من قبل اللجنة المنظمة لمهرجان صلالة السياحي تعبيراً منها وشكراً لدور تلك المؤسسات في دعم وابراز والمشاركة المميزة في فعاليات المهرجان المتعددة والمتنوعة التي شهدها المهرجان على مدار 42 يوماً من التفاعل والمشاركة منهم ومن زوار المهرجان الذي توافد بزيادة عن الأعوام السابقة.

* الاعلان للولايات الفائزة والمجيدة

الولايات العشر التي تنافست على أرض مسرح الولايات بمركز البلدية الترفيهي للمهرجان حملت بين طياتها كل الولايات من ربوع عمان الى أقصاها لتتجسد هذه العطاءات على أرض المهرجان كعرس نعايشه وسط حميمية وفرح وأهازيج.

ثم قام معالي السيد راعي الاحتفالية بتتويج الولايات الفائزة والمجيدة في منافسات الولايات التنافسية المشاركة في المهرجان.

وكانت مسابقتا مهرجان صلالة لفن البرعة والأغنية الشعبية اختتمت يوم الخميس الماضي تحت رعى سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان صلالة السياحي تضمن الحفل عدة فقرات متنوعة منها أفلام قصيرة لمسابقة فن البرعة والأغنية الشعبية وفيلم عن ليلة النجوم وفيلم قصير عن الحفلات، ثم قدمت الفرق الخمس المتأهلة للنهائي فن البرعة أمام الجمهور وسط تشجيع كبير بالإضافة إلى عدد من الوصلات الغنائية للمتسابقين في مسابقة مهرجان صلالة للأغنية الشعبية وسط تشجيع كبير ومميز من الجمهور وذلك بمصاحبة فرقة ليالي المهرجان الموسيقية، ثم فقرة السحب على جائزة 1000 ريال مقسمة على 10 جوائز وجائزة أخرى واحده بقيمة 1000 ريال، كما تم الإعلان عن النتائج النهائية لمتسابقة الأغنية الشعبية.

وفي الختام قام سعادة الشيخ راعي المناسبة بتكريم الفرق الفائزة إضافة إلى تكريم أعضاء لجنة التحكيم، ثم تكريم لجنة تحكيم مسابقة فن البرعة والمنظمين والجهات المساهمة في دعم فعاليات المسابقتين، حيث تحرص اللجنة المنظمة لمهرجان صلالة السياحي على إقامة مثل هذه المسابقات للمساهمة في إبراز الموروث الحضاري والثقافي والفني للسلطنة.

وقد أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان صلالة السياحي 2019م عن استمرار بعض الفعاليات امام زوار المهرجان وموسم الخريف الرائع بكل شيء وذلك لكي يتواصلوا مع هذه الفعاليات التي يشهدها مركز البلدية الترفيهي والمتمثلة في المعرض الاستهلاكي وفرق الفنون الشعبية العمانية المغناة ومدينة الألعاب الكهربائية والترفيهية والمطاعم بأنواعها واذواقها.