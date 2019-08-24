طفل بعمر ستة أشهر يخضع لعملية جراحية نادرة بمستشفى ستاركير

في المحليات 25 أغسطس,2019 نسخة للطباعة

بركاء ـ الخليج 365:

أجرى الدكتور فينكاتيش استشاري جراحة الأطفال والطاقم التابع له بمستشفى ستاركير بركاء بنجاح عملية جراحية معقدة لطفل ذكر يبلغ من العمر ستة أشهر تُدعى عملية (رأب البواب)، وذلك لإزالة إنسداد من الكلية اليسرى، وقد كان هذا الإجراء مُلحّاً ولا يحتمل التأجيل بالنظر إلى سوء الحالة وحداثة سن المريض. وقد ولد علي (اسم مستعار) بتشوه خلقي نادر وهو انسداد الاتصال الحويضي الحالبي وضعف في وظائف الكلية اليسرى، ويقع الاتصال الحويضي الحالبي حيث يلتقي حوض الكلية بالحالب (الأنبوب الذي يقوم بتصريف البول إلى المثانة)، وكان الطفل يعاني من إنسداد في هذه المنطقة، ويعيق هذا الانسداد تدفق البول إلى المثانة، الأمر الذي ينتج عنه رجوع البول إلى الكلية، ومنذ ولادته، يعاني هذا الطفل المسكين من تتابع الوعكات الصحية التي يعاني منها، الأمر الذي جعل والديه في حالة من الأسى والحزن عليه، وأفاد الدكتور فينكاتيش بعد إجرائه للعملية الجراحية بنجاح بقوله: إن التشخيص الدقيق يستدعي بطبيعة الحال توضيح خطة العلاج وتحسين نسبة نجاحها، وفي هذه الحالة بالذات، قدرتنا على تشخيص الحالة بدقة هي التي ساعدتنا على خوض تجربة إجراء هذه الجراحة.

وقد أوصينا بإجراء جراحة فورية للمريض نظراً لأن أداء الكلية اليسرى كان لا يتجاوز 12% ومستمر بالانخفاض بشكل سريع.

وقام الطاقم الطبي في ستاركير فوراً بالتشاور فيما بينهم للخروج بفكرة معينة بشأن هذه الحالة، وقرروا الأخذ برأي إجراء الجراحة، وهي المرة الأولى من نوعها التي يتم فيها إجراء جراحة للأطفال في مستشفى خاص في السلطنة.

وأعرب الدكتور فينكاتيش بقوله: إن إجراء هذا النوع من الجراحة للطفل يتطلب بطببيعة الحال مستويات حالية من المهارة والدقة علاوة على تكاتف جهود طاقم العمل. وقد حصل الدكتور فيكانتيش على مؤهل البكالوريس في الطب وواصل دراسته العليا ليحصل على درجة الماجستير بالهند في الجراحة العامة، ثم التخصص الرئيسي جراحة الأطفال، كما حصل الدكتور على تدريب في طب المسالك البولية للأطفال في مستشفى أطفال كولومبوس المعروف على مستوى ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2017م ضمن برنامج المنح الدولية، ويتمتع الدكتور فينكاتيش بخبرة تزيد على 16 عاماً في مجال جراحة الأطفال.

يعاني 1 من كل 1500 طفل حول العالم من تشوهات الولادة، وغالباً ما يتم اكتشاف انسداد الاتصال الحويضي الحالبي قبل الولادة، ولكن لسوء الحظ، لم يتم تشخيص هذا التشوه لدى هذا الطفل، وقد تتحسن المشكلة لدى بعض الحالات، ولكن في هذه الحالة، كان ضعف أداء وظائف الكلى هو الباعث لإجراء الجراحة على الفور ولم يكن ثمة مجال للانتظار.

يشكل ستاركير بركاء جزءاً من مجموعة ستاركير، وهو مجهّز بأحدث التقنيات وكادر طبي خبير ومحترف من الاستشاريين والاختصاصيين وطاقم التمريض والإسعاف الطبي المؤهلين في أفضل المعاهد محلياً وإقليمياً.

ويفخر ستاركير بركاء بتقديم أعلى مستويات الرعاية في محافظة الباطنة جنوب، وتدير مجموعة ستاركير مستشفيات في السيب وبركاء علاوة على المراكز الطبية الكبرى في كل من بوشر والمعبيلة.

وقد أسست ستاركير سلسلة من العيادات الخارجية، وتقدم حلولاً طبية صناعية شاملة تحت مسمى عيادات صحة، حيث تقدم عيادات صحة رعاية عالية الجودة للمرضى الخارجيين وبأسعار في متناول الجميع من خلال مراكزها في مختلف أنحاء السلطنة، وتعمل المجموعة على توسيع رقعة تواجدها بشكل كبير في كل من السلطنة والإمارات العربية المتحدة والهند.