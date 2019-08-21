ديسمبر القادم

وقعت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية صباح امس رسالة حسن النوايا لإنعقاد الاجتماع السنوي لمديري البرامج الوطنية المعنيين بالأمراض غير السارية، والمنتدى العالمي الثاني للشركاء حول الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها.

وقع الرسالة معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة، فيما وقعت الدكتورة سفيتلانا اكسلرود مديرة الشراكة لمنظمة الصحة العالمية لشئون الأمراض غير المعدية والصحة النفسية نيابة عن سعادة الدكتورة سوزانا جاكب نائب مدير عام منظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك أثناء استقبال معاليه للدكتورة سفيتلانا اكسلرود التي تزور السلطنة هذه الأيام.

جرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظـمة الصحة العالمية في مختلف المجالات الصـحية وسبل تطـويرها.

كما استعرض الجانبان الاستعدادات والتحضيرات المشتركة ما بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن استضافة السلطنة للاجتماع العلمي الثاني للمديرين ومديري البرامج الوطنيين المعنيين بالأمراض غير السارية، والمنتدى العالمي الثاني للشركاء حول الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها المزمع عقدهما على أرض السلطنة خلال شهر ديسمبر من العام الجاري.

من جانبها شكرت سعادة الضيفة اهتمام السلطنة وتعاونها المستمر لإنجاح برامج منظمة الصحة العالمية وتحقيق اهدافها، كما أبدى معاليه ترحيبه باختيار السلطنة ممثلة بوزارة الصحة لانعقاد هذا الحدث الدولي الهام، مؤكداً بأن السلطنة سوف تبذل كافة السبل لضمان نجاح انعقاد هذ المؤتمر.

حضر اللقاء سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط وسعادة الدكتورة اكجيمال ماجتيموفا ممثلة منظمة الصحة العالمية بالسلطنة وعدد من المسئولين من وزارة الصحة والمنظمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطنة تستضيف اجتماعا ومنتدى عالميا حول الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.