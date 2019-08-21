وزير الصحة يتلقى رسالة دعوة لحضور منتدى الصحة العالمي في دورته الثانية بأبوظبي

تلقى معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة صباح أمس رسالة دعوة لحضور منتدى الصحة العالمي في دورته الثانية، والذي سيعقد بأبوظبي خلال شهر نوفمبر القادم وذلك بمكتبه بديوان عام الوزارة أثناء استقباله سعادة محمد بن سلطان السويدي سفير دولة الامارات العربية المتحدة المعتمد لدى السلطنة.

تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل التعاون بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية.

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