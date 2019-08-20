لجنة التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم الـ(29) تزور مركز مدحاء

خصب ـ العمانية: أقيمت أمس بجامع السلطان قابوس بولاية مدحاء التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم الـ(29).

وقد استمعت اللجنة الى عدد المشاركين في المسابقة لهذا العام في مستوى الحفظ والتجويد.

تتضمن المسابقة (7) مستويات، الأول (حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التجويد)، والثاني (حفظ 24 جزءاً متتاليا مع التجويد)، والثالث (حفظ 18 جزءاً متتالياً مع التجويد)، والرابع (حفظ 12 جزءاً متتالياً مع التجويد)، والخامس (حفظ 6 أجزاء متتالية مع التجويد)، والسادس (حفظ 4 أجزاء متتالية مع التجويد)، والسابع (حفظ جزأين متتاليين مع التجويد).

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