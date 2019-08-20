افتتاح معرض مجلس الشورى بمركز البلدية الترفيهي

افتتح أمس الاول بمركز البلدية الترفيهي معرض مجلس الشورى الثاني والذي ينظمه المجلس ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2019م.

رعى حفل الافتتاح معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وعدد من المسؤولين وزوار المعرض.

يشتمل المعرض على عدد من الأقسام من بينها ركن سبلة الشورى والذي يتحدث عن مسيرة الشورى العمانية في مجموعة من المحاور منها: صلاحيات وأدوار مجلس الشورى والمشاركة الشبابية في هذه المسيرة ودور المرأة ومشاركتها، بالإضافة إلى ركن الصور الأرشيفية للمجلس الاستشاري للدولة ومجلس الشورى.

كما يوجد بالمعرض قسم يستعرض جهود وأعمال المجلس خلال الفترة الثامنة، والإحصائيات والبيانات المتعلقة بمشاريع القوانين المحالة من الحكومة، إلى جانب التعريف بالحقيبة الإعلامية الإلكترونية والتي تحتوي على معلومات وبيانات حول النظام الأساسي للدولة والهيكل التنظيمي للجهاز الإداري لمجلس الشورى والعمل الإعلامي للمجلس.

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وسط حضور جماهيري كبير

كاظم الساهر يطرب الجماهير على المروج

تواصل ليالي الخريف الفنية تألقها وسط الأجواء الخريفية الماطرة وانسياب الرذاذ الخريفي الذي يداعب الوجوه والأحاسيس تنهمر النغمات فيضاً عذباً في ليالي الخريف الفنية مع سهرة جديدة ازدانت بصوت الفنان قيصر الغناء العربي كاظم الساهر الذي يشارك في مهرجان صلالة السياحي للمرة الثالثة قدم الفنان كاظم الساهر العديد من أعماله الغنائية تنوعت بيت القديم والجديد بداها بأغنية (عيد العشاق، ووالله دنيا، ودلوعتي، وأبوس قلبك، ومتمردة، وماريدك، روحي، ومدرسة الحب، ويا ميت هلا، ولو كنت بحضنك، ويالب قلبي، وسلامي، وليلى) واختتم قيصر الغناء الحفل بأغنية:(قولي أحبك)، حيث قدم تلك الأعمال وسط تفاعل وتشجيع جمهوره العاشق لفنه بمصاحبة فرقته الفنية بقيادة المايسترو حسن فالح.

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افتتاح فعاليات ملتقى (راقٍ بأخلاقي) بصلالة

صلالة ـ العمانية: افتتحت أمس بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة فعاليات ملتقى (راقٍ بأخلاقي) تحت عنوان:(الشباب ثروة وطن) تنظمه جمعية المرأة العمانية بصلالة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وذلك ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي ويستمر ثلاثة أيام.

رعى الافتتاح سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بحضور سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان وعدد من المسؤولين.

وألقت منى بنت العبد يسلم كلمة الملتقى قالت فيها: إن جمعية المرأة العمانية بصلالة تسعى إلى تسخير جميع الطاقات لتحقيق أهداف الجمعية في تنمية المجتمع، مشيرةً إلى ان النسخة الرابعة للملتقى تُعنى بالشباب لأنهم عماد التقدم ومستقبل الخليج 365 وعليهم دور عظيم في البناء والتنمية.

تضمن حفل افتتاح الملتقى تقديم فقرات متنوعة وإلقاء قصيدة شعرية وعرض مرئي تناول تجربة نجاح، بالإضافة إلى حلقتي عمل تدريبيتين في مجال التربية الذكية وقوة التحفيز للشباب.

يشتمل الملتقى في يومه الأول على جلستين نقاشيتين وأوراق عمل في مجالات تحفيز الشباب والهوية وكيفية استثمار طاقات الشباب بالإضافة إلى مناقشة مستقبل الشباب واستعراض عادات النجاح.

وتهدف حملة (راقٍ بأخلاقي) إلى توعية جيل الشباب للابتعاد عن العادات السيئة التي تأثر على سلوكياتهم إلى جانب تشجيع أفراد المجتمع على أهمية تنشئة جيلٍ واعٍ متمسك بتعاليم الدين ونبذ كل العادات السيئة الدخيلة فضلاً عن ترسيخ المبادئ الاخلاقية في المجتمع ونشر القيم الايجابية.

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افتتاح معرض التصوير الضوئي (ملامح من عمان)

افتتح أمس الأول بمركز البلدية الترفيهي معرض التصوير الضوئي والذي حمل عنوان:(ملامح من عمان) والذي تنظمه جمعية الصحفيين العمانية ضمن ملتقى صحافة السلام.

رعى افتتاح المعرض سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان صلالة السياحي بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء الجمعية.

ويضم المعرض قرابة 70 صورة فوتوغرافية من تصوير أعضاء الجمعية تتحدث عن المعالم السياحية والأثرية التي تشتهر بها محافظة ظفار بالإضافة إلى صور للقلاع والحصون والأسواق المحلية ومظاهر للمناسبات والاحتفالات الوطنية والاجتماعية.

كما يضم المعرض صوراً متنوعة حول الحياة التقليدية للإنسان العماني والصناعات الحرفية، بالإضافة إلى مناظر لبيئات السلطنة المختلفة وصور للفعاليات والسباقات السنوية للفروسية والهجن بمختلف محافظات وولايات السلطنة.

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400 من أبناء المزيونة يجسدون فن المهرية المميز والجديد في المشاركة

من بادية محافظة ظفار جاءت القافلة المحملة بالموروث الشعبي والفني الذي تتميز به ولاية المزيونة، التي جسدت مشاركتها المتميزة في منافسات الولايات التنافسية.

حيث حطت الرحال بمسرح الولايات بمركز البلدية الترفيهي لمهرجان صلالة السياحي لتقدم أروع ما لديها من عادات وتقاليد وفنون وحرف مختلفة من خلال المشاركة الكبيرة من أبنائها الصغار والشباب والكبار من الجنسين بولاية المزيونة التي تحرص كغيرها من الولايات على التواجد والمشاركة بكل قوة في المنافسة كونها قد حققت المركز الثاني في العام الماضي وهذا دليل على ان مشاركتها دائما تكون قوية وحاضرة على مسرح الولايات.

وقد جاءت مشاركة ولاية المزيونة بحضور سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان صلالة السياحي 2019م وسعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وسعادة الشيخ بخيت بن سالم المعشني والي المزيونة وعدد من أصحاب السعادة والمسؤولين.

* لوحات من الموروث

حرصت ولاية المزيونة في مشاركتها الرائعة والجميلة التي قدمتها في منافسات مسابقة الولايات التنافسية أن تظهر دائماً بالتميز في المشاركة والتي جاءت هذا العام من خلال التركيز على اللون المهري في الكلمة واللحن والأداء في الفنون الشعبية التي قدمت في 10 لوحات جسدها اكثر من 400 مشارك تنوعت في أدائها من قبل المشاركين والتي تمثلت في فنون (كريم كريم) و(البرعة) و(هبوت الكبار والأشبال) و(دان دون) و(فن التهويد) .. وغيرها.

* لوحة الترحال

من المفردات الجميلة والرائعة التي قدمتها ولاية المزيونة برجالاتها ونسائها القافلة التجارية وما تحمله من اللبان والملح والأشياء القديمة بتغرود ومن ثم التهويك وفن دان دون مع توريد الإبل تخللها العاب شعبية (الديرة، البد، المكابسة، قفز الابل) ثم مقايضة البضائع مع قصيدة مهرية وفن اليلييات.

* المشاركة النسائية

كان لحضور المرأة البدوية من ولاية المزيونة ممثلة في جمعية المرأة العمانية بولاية المزيونة والتي بعدد تجاوز 85 امرأة حاضراً في الصناعات المرتبطة بالمرأة البدوية والتي لها صور مختلفة من الفنون والألعاب الشعبية والفنون بدينا ورقص مهري والطبل النسائي شرح بدوي (شحيب) هذا الى جانب التميز من قبل رائدات الأعمال بالولاية والأركان المختلفة منها ركن المتحف للمعروضات التراثية التقليدية مع (تجميل العرائس قديماً) والأكلات الشعبية المختلفة واللبان ورائدات الأعمال والطب الشعبي ومعرض صور والعديد من الموروث الشعبي من المخزون البدوي لدى ولاية المزيونة.