بدء أعمال الاجتماع الثاني للجنة مسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل لدول...

برئاسة السلطنة

بدأت أمس ـ في مقر الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض ـ أعمال الاجتماع الثاني للعام الحالي للجنة مسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول المجلس وذلك برئاسة السلطنة رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلى وتستمر حتى يوم غد (الخميس) الموافق ٢٢ من الشهر الجاري.

يناقش الاجتماع ـ على جدول أعماله ـ عدداً من المواضيع، حيث استعرضت اللجنة بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول المجلس التعاون، وقامت بدراسة الباب الاول من الاتفاقية المتعلق بالمساعدة المتبادلة في المسائل المدنية والتجارية والاحوال الشخصية الذي تم اعادته صياغته اتساقاً مع أحكام النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي لدول المجلس.

كما بحثت اللجنة على جدول أعمالها المبادئ التشريعية المستخلصة من الانظمة القوانين الموحدة التي تم اعتمادها بقرارات صادرة عن المجلس الاعلى كأنظمة وقوانين استرشادية، ومنها النظام القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بدول المجلس.

وقد نظرت اللجنة كذلك موضوع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي ختام اعمال اجتماع اللجنة سيتم رفع توصياتها الى الاجتماع التحضيري القادم لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل المؤمل عقده في السلطنة من شهر سبتمبر القادم.

يمثل وزارة العدل وفد مكون من الشيخ سلطان بن مطر العزيزي مدير عام الاعمال القانونية والتعاون الدولي وعيسى بن سالم البراشدي مدير دائرة التعاون الدولي بالندب، كما يشارك ضمن الوفد المستشار مساعد علي بن حمد العدوي ممثلاً عن وزارة الشؤون القانونية.