ندوة عن (القات وتأثيره على المجتمع) بصلالة

صلالة ـ من أحمد أبو غنيمة:

في إطار الفعاليات المتعددة والمتنوعة الجديدة التي يشهدها مهرجان صلالة السياحي 2019م نظم فريق ريدان الأهلي التابع لنادي ظفار صباح أمس الأول ندوة تحت عنوان:(القات وتأثيره على المجتمع) وذلك بمجمع السلطان قابوس للثقافة والترفيه بصلالة.

رعى افتتاح الندوة سعادة الدكتور أحمد بن علي العمري المستشار بالشئون الفنية بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار وبحضور عدد من المسئولين ومديري العموم بالهيئات الحكومية.

وشهدت الندوة إلقاء خمس أوراق عمل لعدد من المتخصصين بهذا المجال، حيث أوضح علوي بن محمد أحمد عيدروس عضو مجلس إدارة فريق ريدان الأهلي والتابع لنادي ظفار أن تنظيم الندوة يأتي نظراً لخطورة القات وتأثيره على الفرد والمجتمع، كما أن أهمية الندوة تكمن في أن هذا الموضوع مرتبط بالشباب الذين هم منارة المستقبل ولإهتمامنا الجاد بتوعية المجتمع وتثقيفة بتلك الآفة الدخيلة على المجتمع ليكون الشباب لدية الوعي الكافي للإبتعاد عنها.

من جانبه أوضح هاشم بن علوي باعمر عضو مجلس إدارة فريق ريدان الأهلي الجهة المنظمة للندوة قائلاً: لقد كانت الندوة عبارة عن جلستين حيث إشتملت الجلسة الأولى على ورقتي عمل، حملت الورقة الأولى عنوان: (التوعية القانونية وإحصائيات متنوعة) قدمها الملازم أول عبد الله بن سالم الهنائي من إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وكانت الورقة الثانية تحت عنوان:(جهود اللجنة الوطنية للشباب) قدمتها خولة بنت زايد الشحية من اللجنة الوطنية للشباب، تحدثت من خلالها عن جهود اللجنة الوطنية للشباب في توعية الشباب بمخاطر المخدرات ومن ضمنها (القات).

أما الجلسة الثانية فقد اشتملت على ثلاث أوراق عمل، حيث قدم الدكتور سالم بن عقيل مقيبل مستشار تربوي ورقة عمل عن الآثار السلوكية والأخلاقية لمتعاطي (القات)، كما قدم الدكتور محمد بن سهيل محاد المعشني أخصائي أمراض نفسية وسلوكية بمستشفي السلطان قابوس بوزارة الصحة ورقة عمل عن الآثار الصحية لمتعاطي (القات).

وكانت الورقة الخامسة والأخيرة بالندوة لعبدالله بن رمضان بن مجزح مدير دائرة التنمية الأسرية بالمديرية العامة للتنمية الإجتماعية بمحافظة ظفار تحت عنوان: (آثار القات والتفكك الأسري).