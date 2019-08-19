(التعليم العالي) تستضيف الاجتماع الـ(18) للجنة رؤساء لجان معادلة المؤهلات بدول مجلس التعاون

استضافت وزارة التعليم العالي أمس الاجتماع الثامن عشر للجنة رؤساء لجان معادلة شهادات التعليم العالي بدول مجلس التعاون بحضور مسؤولين ومُختصين من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون وإدارات معادلة المؤهلات الدراسية بدول المجلس.

ترأس الاجتماع سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي.

في بداية اللقاء ناقشت اللجنة أهم مستجدات الموقع الإلكتروني الموحد للجنة رؤساء معادلة الشهادات لدول المجلس، كما تم مناقشة الضوابط والمعايير والدراسات في التعليم عن بُعد (التعلم الالكتروني)، بالإضافة إلى ممارسات جهات التعليم العالي بدول المجلس في مجال مكافحة الشهادات الوهمية، وتم الاتفاق على تبادل المعلومات بهذا الشأن بين الدول وزيادة الوعي الإعلامي و العمل على وضع تشريعات قانونية لمكافحة هذه الظاهرة.

كما درست اللجنة مشروع توحيد شهادة المعادلة لمواطني دول المجلس الصادرة من أي دولة خليجية حسب الأنظمة المعمول بها في كل دولة وآلية الاعتراف بها.

وتم الاتفاق على إقامة حلقة عمل للجان معادلة المؤهلات على مستوى مديري إدارات المعادلة حول الاستخدامات المثلى للأطر الوطنية في الدول الأجنبية لمعادلة الشهادات بدول المجلس في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.

وحول الاجتماع أوضح سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي قائلاً: إن هذا اللقاء يتم عقده بشكل سنوي في دول مجلس التعاون ويهدف إلى تبادل الخبرات والخروج ببعض القرارات ذات الاهتمام المشترك في مجال معادلة المؤهلات الصادرة من دول الابتعاث غير دول مجلس التعاون.

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