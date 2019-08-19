ملتقى مبتعثي مشروع جامعة عُمان الثاني وتكريم المجيدين من خريجي برنامج إعداد القدرات

في المحليات 20 أغسطس,2019 نسخة للطباعة

أقيم صباح أمس ملتقى مبتعثي مشروع جامعة عُمان الثاني والذي ينظمه مكتب المشروع لطلبة الابتعاث الخارجي (برنامج إعداد القدرات) بمبنى وزارة التعليم العالى.

رعت الفعالية معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي رئيسة اللجنة الرئيسية التنفيذية مشروعي جامعة عمان ومدينة العلم التقنية (المدينة الجامعية).

يأتي تنظيم هذا الملتقى تزامناً مع تخرج الدفعة الأولى من مبتعثي برنامج إعداد القدرات الخاص بمشروع الجامعة، حيث قامت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي رئيسة اللجنة الرئيسية التنفيذية لمشروع المدينة الجامعية خلال الملتقى بتكريم عدد من الطلبة الخريجين المجيدين خلال فترة الدراسة الجامعية الاولى والحاصلين على منح لاستكمال الدراسات العليا (درجة الماجستير) تقديراً لأدائهم الأكاديمي المجيد أثناء دراستهم والتي توجت بحصولهم على القبول في أفضل الجامعات ذات التصنيف العالي عالمياً، والطلبة هم: رئيفة بنت صالح المعمرية الحاصلة على قبول في جامعة اكسفورد لتخصص أنظمة الطاقة، ونور بنت سالم العبرية وقد حصلت على قبول في جامعة ادنبرا (Edinburgh) تخصص أنظمة الطاقة المستدامة، ورابعة بنت محمد المنجية الحاصلة على قبول في جامعة (Imperial College London) تخصص المواد المتقدمة للبنية الأساسية المستدامة (Advanced Materials for Sustainable Infrastructure). ونور بنت علي اللواتية التي حصلت على قبول في بنسلفانيا ستايت تخصص ماجستير في المالية (Corporate Finance)،

وقد تضمن الملتقى تقديم عروض مرئية عن مشروع الجامعة وبرنامج الابتعاث الخارجي (برنامج إعداد القدرات) التابع لمشروع الجامعة، والذي يعد من أهم البرامج التعليمية الاستراتيجية لبناء القدرات وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة تأهيلاً أكاديميا ومعرفيا عالياً، بهدف تزويد المدينة الجامعية مستقبلا بالموارد والكفاءات البشرية العمانية في المجالات الأكاديمية والفنية والادارية لتشغيل وادارة الجامعة مستقبلاً بفاعلية وكفاءة، ثم قام عدد من الطلبة بمشاركة زملائهم المبتعثين لتجاربهم التعليمية والحياتية في بلدان الابتعاث، والفرص التي حصلوا عليها والتحديات التي واجهتهم أثناء مراحل الدراسة.

كما قدمت الدكتورة/ جميلة بنت علي الهنائية مديرة مشروع الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير بمجلس البحث العلمي عرضاً تعريفياً وحلقة نقاشية بحضور الطلبة حول الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير تضمن التعريف بالاستراتيجية وأهدافها ومراحل تنفيذها بما يضمن تحقيق طموحات السلطنة وخططها المستقبلية لتطوير البحث العلمي.

الجدير بالذكر أن تنظيم ملتقى مبتعثي مشروع جامعة عمان يأتي بهدف تعزيز قنوات الاتصال بين مكتب المشروع وبين الطلبة المبتعثين من جهة وبين الطلاب أنفسهم من جهة أخرى، إضافة إلى مشاركة الطلبة في إيجاد الحلول الابداعية لتذليل التحديات الثقافية والاجتماعية والدراسية التي قد يواجهونها في بلدان الابتعاث بهدف تقديم الدعم في تحقيق الإجادة الأكاديمية، وأهمية دورهم في تعزيز الصورة الإيجابية المشرفة للسلطنة في مختلف المجالات، ويتيح الملتقى فرص التعارف وتبادل الخبرات بين الطلبة المبتعثين.