الاحتفال باختتام مسابقة مهرجان صلالة السياحي للمسرح الجماهيري 2019

أقيم مؤحراً حفل ختام مسابقة مهرجان صلالة السياحي للمسرح الجماهيري ـ والذي يقام للعام الثالث على التوالي ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2019م وذلك على مسرح المروج.

رعى الحفل سعادة الدكتور أحمد بن علي العمري مستشار الشؤون الفنية بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار.

6 عروض مسرحية

شاركت في المسابقة 6 فرق مسرحية هي: فرقة السلطنة وفرقة صلالة الاهلية وفرقة مسرح ظفار وفرقة مرباط وفرقة مزون وفرقة أوبار المسرحية.

بدأ الحفل بتقديم عرض مرئي حول الأعمال المشاركة في المسابقة، ثم كلمة لجنة التحكيم ألقاها الفنان والمخرج المسرحي مازن الغرباوي أكد فيها أن المسابقة هدفت إلى تشجيع المواهب العمانية وإبرازها، مشيراً إلى أن المسابقة ساهمت في تنمية الإبداع والظهور الجيد أمام الجمهور وفق النص المسرحي الذي قدمته الفرق المسرحية المشاركة.

كما أكد بأن اللجنة المنظمة لمسابقة المسرح الجماهيري للفرق المسرحية العمانية الأهلية حددت عدداً من المعايير والبنود للمنافسة في العروض المسرحية التي تقدمها الفرق المشاركة.

كما أقيمت جلسة حوارية حول معايير وبنود مسابقة المسرح الجماهيري لهذا العام مع عضوي لجنة التحكيم الدكتورة عزة القصابية والمخرج والكاتب صلاح عبيد، حيث أوضحت الدكتورة عزة أن المسابقة ظاهرة فنية تحتمل النجاح أو غير ذلك وتظل الأعمال تجارب فنية والناقد يعتبر مكملاً للعمل الفني ويقوم بتحليله وتقديمه للمشاهد والمسابقة تحسب لإدارة مهرجان صلالة السياحي، حيث احتضنت هذا الحدث الكبير الذي نرجو له الاستمرارية.

من جانبه قال صلاح عبيد: إن أي عرض مسرحي يحترم ويقدّر الجهود التي تبذل لكن العرض يختلف في عدة عناصر، وكنت أتمنى من بعض الفرق الاجتهاد والتطوير للمواهب الشابة ولا أتركها بل أسعى لتدريبها بعمل حلقات عمل تدربية تساهم في تطويرهم.

بعد ذلك قام سعادة الدكتور راعي الحفل بتكريم الفنانين المسرحيين الذين لهم أثر فعال بالحركة المسرحية وهم: الفنان صالح زعل والفنان عيسى عجزون والفنان يحيى النوبي والفنان علي هادي غواص والفنان العاص المشيخي، ثم تكريم لجنة تحكيم المسابقة الدكتورة عزة القصابية والمخرج مازن الغرباوي والمخرج صلاح عبيد، وكذلك تكريم الفائزين في المسابقة على النحو التالي:الشهادات التقديرية والتشجيعية لكل من الفنان نجم الجرادي من فرقة مسرح مزون والفنانة منيرة السلطية من فرقة أوبار والفنانة سارة من فرقة صلالة الاهلية، وجائزة أفضل مؤثرات موسيقية وصوتية فازت بها فرقة أوبار عن مسرحية (دهاريز في جرزيز) وجائزة أفضل ديكور فازت بها فرقة مسرح مزون عن مسرحية (لو باقي ليلة) وجائزة أفضل أزياء فازت بها فرقة مسرح ظفار عن (الكاسر والرحماني)، وجائزة أفضل ممثل واعد فاز بها الفنان أحمد الكثيري من فرقة مسرح ظفار، وأفضل ممثلة ثانية سارة محمد من فرقة أوبار، وأفضل ممثل ثاني ممدوح المرهون من فرقة السلطنة، وجائزة أفضل ممثلة أولى غالية السيابية من فرقة ظفار، وأفضل ممثل أول مطران عوض من فرقة ظفار، وفاز العرض المسرحي (الكاسر والرحماني) لفرقة مسرح ظفار بأفضل عرض جماهيري متكامل.

وفي نهاية الحفل قام المهندس عبدالقادر الحداد نائب رئيس بلدية ظفار بتقديم هدية تذكارية لسعادة الدكتور أحمد بن علي العمري راعي الحفل.

………………………

الألعاب الكهربائية متعة وإثارة

تمثل مدينة الالعاب الكهربائية في مركز البلدية الترفيهي أحد أكبر فعاليات الأطفال إقبالاً وحضوراً من الصغار بصفة خاصة والكبار بصفة عامة (رجالاً ونساء)، فهي تضم عدداً كبيراً من الألعاب منها الهوائية والكهربائية. حيث تشكل الألعاب الكهربائية جانباً مهماً من جوانب الترفيه والتسلية والمتعة في مركز البلدية الترفيهي لروعة الألعاب الهوائية والكهربائية وطريقة استعمالها والتي ترتبط بالطرافة حيناً والخوف حيناً آخر.

ويتوقف الزائر عندما يشاهد هذا الكم الهائل من الجمهور الذي يشارك في ممارسة هذه الألعاب، فيما ينتظر البعض الآخر ليقف مستمتعاً بالحركات الغريبة التي تحدث نتيجة الألعاب ودورانها في الهواء بسرعة مذهلة مع هتافات الجمهور لهذه الحركات.

………………………….

أكشاك الحظ تستقطب الزوار

أكشاك الحظ المتواجدة بالقرب مدينة الألعاب الكهربائية بمركز البلدية الترفيهي تشهد إقبالاً واسعاً من رواد المهرجان لتضمنها الكثير من وسائل التشويق والتسلية. حيث تقدم الأكشاك وسائل متنوعة للتسلية بمقابل مبلغ رمزي.

…………………………….

Advertisements

المشرف العام لدائرة المهرجان: مهرجان صلالة السياحي يلامس موسم الخريف الاستثنائي بظفار

لاتزال فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2019م تتواصل أمام زوار موسم الخريف بمحافظة ظفار الموسم الاستثنائي الرائع زهوة صلالة بخريفها وشلالها وأصالتها مما أهّلها لتفوز باختيار صلالة عاصمة المصايف العربية وخصوصية البلاد والمكان والموقع، الأصالة والثراء وأيضاً الحاضر المشرق.

ومع اقتراب هذه الفعاليات المتعددة والمتنوعة من اسدال الستار عليها يوم الخميس القادم بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها الفعاليات بجانب التنظيم والاشراف من اللجنة المنظمة للمهرجان ودائرة المهرجان ببلدية ظفار واللجان المختلفة بالمهرجان.

وقد أوضح محمد بن عمر عوض الرواس المشرف العام لدائرة المهرجان، المنسق العام لمهرجان صلالة السياحي بقوله: بداية تشرفت بلدية ظفار بإقامة مهرجان صلالة السياحي سنوياً وسط الطبيعة وموسم الخريف من خلال الفعاليات والمناشط والبرامج المنوعة بين المحلية والعربية والعالمية (ملتقى الأسرة) والذي يحاكي الطبيعة والأجواء المنعشة والرائعة التي تنفرد بها محافظة ظفار في فصل الصيف الذي غالباً ما تشهد اغلب الدول الخليجية والعربية الحرارة ونحن بدائرة المهرجان سعداء بما نشاهده ونتابعه يوميا من الفرحة والبسمة والحضور الكبير والمشاركة والتفاعل مع كافة الفعاليات التي شهدها المهرجان والذي نمثل من خلاله السلطنة الواجهة للحضارة وأرض الصداقة والسلام لكي نبرز القليل من مكونات السلطنة في هذه الأرض الطيبة أرض اللبان هذا فضلاً عن التعريف بالحِرف والصناعات والمشغولات العمانية وزيادة دخل الكثير من الأسر التي تجد في المهرجان فرصة لتسويق منتجاتها ومشغولاتها على اختلاف أنواعها.

وأضاف الرواس: إن ما يميز مهرجان صلالة السياحي عن غيرها كونه مهرجاناً شاملاً لكل الفعاليات الدينية والرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية والملتقيات والمعارض التي نتيح من خلالها لكافة شرائح المجتمع للمشاركة والمساهمة في فعاليات ومناشط وبرامج المهرجان والتي تعد محطة مهمة ورئيسية مع موسم الخريف الاستثنائي الذي تشهده وتنفرد به محافظة ظفار لكل زوار محافظة ظفار من داخل وخارج السلطنة الذين يتفاعلون بشكل يومي مع الفعاليات المتعددة والمتنوعة الذي نسعى من خلالها إرضاء أذواق الصغار والشباب والكبار والأسر والأفراد وكل عام تسعى اللجنة المنظمة للمهرجان وبمتابعة سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار رئيس اللجنة المنظمة واشراف من معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار علي التنوع في فعاليات المهرجان بمركز البلدية الترفيهي والمواقع الخارجية الأخرى من فعاليات محلية وعربية وعالمية.

…………………………….

فعاليات متعددة ومتنوعة للأسرة والطفل في عدد من المواقع بالمهرجان

درج القائمون والمنظمون على فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2019م على تجسيد الشعار الذي ارتبط بالمهرجان باسم ملتقى الأسرة من خلال الفعاليات المتعددة والمتنوعة للأسرة والطفل في مواقع متعددة من مركز البلدية الترفيهي بمسارحه المنتشرة والتي تقدم خيارات من الفعاليات التي تناسب الاطفال والكبار من ابرزها مسرح الطفل ومسرح الساحة العامة.

………………………………..

أكثر من 13 ركنا حكوميا وخاصا بالمهرجان

الزائر لمهرجان صلالة السياحي بكل مواقعه الخارجية ومركز البلدية الترفيهي يجد البهجة والمتعة في كل شيء، حيث التعرف والتوثيق والتسوق والترفيه من الفعاليات الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية والترفيهية.

ويضم مركز البلدية الترفيهي العديد من الأجنحة الحكومية والمعارض من خلال أكثر من 13 ركناً حكومياً وخاصاً، ومن بين هذه الأركان ركن الشركة العمانية للنطاق العريض والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وهيئة تقنية المعلومات وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ،والمديرية العامة للبيئة والشؤون المناخية ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ممثلة بإدارة موارد المياه بمحافظة ظفار والهيئة العامة لحماية المستهلك والركن الصحي ممثلاً بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار وركن التثقيف الصحي وركن شرطة عمان السلطانية .. وغيرها من المشاركات المتنوعة.

كما يقف الزائر على العديد من المعارض التي تشمل معارض شركة صلالة للميثانول وجمعية الصداقة العمانية الصينية (الصين بعيون عمانية) وأرض الصداقة والسلام (القرية التراثية) وجمعيات المرأة العمانية بمحافظة ظفار والهيئة العامة للصناعات الحرفية.