التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها (التاسعة والعشرين) تبدأ أعمالها...

في المحليات 19 أغسطس,2019 نسخة للطباعة

تستمر ثلاثة أيام بمشاركة (45) متسابقا من الجنسين

كتب ـ علي بن صالح السليمي:

بدأت امس التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها (التاسعة والعشرين) ـ والتي ينظمها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم ـ وذلك في محافظة مسندم والتي تشمل مراكز كل من ولايات:(خصب ودبا ومدحاء) وتستمر لمدة يومين، حيث وصل عدد المتسابقين المشاركين في المسابقة (45) مشاركاً ومشاركة.

واستمعت اللجنة أمس إلى عدد من المتسابقين من مركز جامع السلطان قابوس بخصب وتستمع الى بقية المشاركين في مركزي دبا ومدحاء.

وقد شهدت المسابقة منذ بدء التسجيل اقبالاً كبيراً في جميع مراكزها (الخمسة والعشرين) بعدد من ولايات السلطنة، حيث بلغ عدد المسجلين في هذا العام مع انتهاء موعد التسجيل (2140) مشاركاً من الجنسين، منهم (1141) من فئة الذكور، و(999) من فئة الإناث.

وقد وصل عدد المراكز للمسابقة (25) مركزاً في مختلف محافظات السلطنة موزعة كالآتي: جوامع السلطان قابوس في كلًّ من:(نزوى وسمائل وإبراء وصحار والرستاق وبهلاء ودبـا ومدحاء وخصب وصور وجعلان بني بوحسن وقريات وصلالة وعبري والبريمي) وجامع السلطان سعيد بن تيمـور بالخوير وجامع سمو السيد طارق بن تيمور بالخوض ومعهد العلوم الإسلامية بالسويق ومسجد الرحمة بولاية محوت وجامع نيابـة سناو ومسجد النور بولاية شناص وجامع المجيب بالعامرات وجامع السلام بولاية بركاء ومدرسة تحفيظ القرآن بثمريت بالاضافة الى مركز نزلاء السجن المركزي بولاية سمائل.

يذكر أن المسابقة تتضمن (6) مستويات تتمثل في: المستوى الأول (حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التجويد)، والمستوى الثاني (حفظ أربعة وعشرين جزءاً متتاليا مع التجويد)، والمستوى الثالث (حفظ ثمانية عشـر جزءاً متتاليا مع التجويد)، والمستوى الرابع (حفظ اثني عشر جزءا متتاليا مع التجويد)، والمستوى الخامـس (حفظ ستة أجزاء متتالية مع التجويـد لمن هم من مواليد 2004 فما فوق)، والمستوى السادس (حفظ جزأين متتالين مع التجويد لمن هم من مواليد 2011 فما فوق)، حيث يتمثل الجديد في المسابقة بدورتها (التاسعة والعشرين) إتاحة الفرصة للذين حصلوا على جوائز في الاعوام السابقة بمستوى حفظ (6 اجزاء) لمشاركة هذا العام في مستوى حفظ (4 أجزاء) بشرط أن يستوفي شرط السن.