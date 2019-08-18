الكشافة والمرشدات تناقش تقييم القدرات العالمية بالتعاون مع الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

نظمت المديرية العامة للكشافة والمرشدات بالتعاون مع الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة أمس لقاء لمناقشة الاستعدادات للتقييم العالمي ضمن أداة تقييم القدرات (نظام الجودة) الذي تطبقه الجمعية العالمية للحصول على شهادة تقييم القدرات وهو نظام يمكن المنظمات والجمعيات من التعرف على مواطن القوة لديها وتحديد المجالات التي قد تحتاج إلى تحسينها وتطويرها وتقديم الدعم لها، وذلك بقاعة الكشافة بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات بمشاركة عدد من مسؤولي وموظفي المديرية.

وخلال اللقاء قدمت مريم بنت عبدالله الحاضرية رئيسة قسم الإشراف الإرشادي بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات جلسة القسم الأول من أداة تقييم القدرات أوضحت فيها أن أداة التقييم العالمية هي أداة ذاتية التقييم وتكون عبر موقع الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة وهو برنامج مصمم لفضاء آمن لكل الفتيات ويتضمن الأسلوب التعليمي والتأثير العالمي على نطاق أوسع ، وممارسات الراشدات للقيادة كما تضم أداة التقييم عنصر ثقافة القيادة وفرص تطوير الراشدات إلى جانب العناصر الوظيفية المؤلفة من الإدارة التنظيمية وتضم هيكلية وأنظمة إجراءات التطوع، وتطرقت الحاضرية في حديثها لعنصر الحوكمة وتضم النظام الأساسي واللائحة الداخلية الهيكلية والأنظمة والأفراد والعمل معا بكفاءة والبيئة الخارجية.

بعدها قدمت علياء بنت عامر السعدية أخصائية علاقات دولية بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات جلسة القسم الثاني ناقشت فيها بند الهوية التنظيمية وتضم الرسالة والرؤية والقيم كما ناقشت بند الهيكل التنظيمي والإستراتيجية ويضم الإستراتيجية والتخطيط وقياس الأداء وعنصر الحوكمة وتضم الهيكلية والأنظمة والأفراد، والعمل معا بكفاءة، والعناصر الوظيفية وتضم الإدارة التنظيمية المؤلفة من الهيكلية والأنظمة والإجراءات العملياتية الهيكلية والأنظمة والإجراءات لجهاز الموظفين ، كما تناولت في جلستها بند الشؤون المالية التي تتألف من التخطيط وإعداد الميزانية وأنظمة المحاسبة الأساسية والتقارير المالية والضوابط الداخلية وإدارة المنح وجوانب جهاز الموظفين ، وتعبئة الموارد كجمع التبرعات ، وبند الصورة والمظهر المرئي كالمظهر المرئي الخارجي والهوية المتسقة واتصالات العضوية، وإملاء النفوذ على السياسة الوطنية والقدرة على إملاء نفوذ التوظيف والاستبقاء وإدارة البيانات وتوظيف الأعضاء واستبقاء الأعضاء.