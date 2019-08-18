ولاية مرباط تبدع في المشاركة الثقافية التراثية الشعبية بلوحات تجسد أوبريت (قابوس المجد)

في المحليات 19 أغسطس,2019 نسخة للطباعة

ليلة أخرى من ليالي التراث العماني حضارة ومجداً جسدتها ولاية مرباط على مسرح الولايات بمركز البلدية الترفيهي من خلال انضمامها لركب مسابقة الولايات التنافسية، حيث تناغمت فنون الريف مع فنون البحر والسهل في سيمفونية تراثية على ايقاعات البرعة واللانزية والسيلان وأصوات الزامل والهبوت

جاءت مشاركة الولاية القادمة من الجزء الشرقي من محافظة ظفار ولاية مرباط في مسابقة الولايات التنافسية بمهرجان صلالة السياحي للتنافس على كأس المسابقة بحضور سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار وسعادة الشيخ سالم سهيل زيدي تبوك والي مرباط وجمهور كبير امتلأت بهم مدرجات مسرح الولايات علي آخرها.

وقد استهلَّت الولاية مشاركتها بعرض أوبريت (قابوس المجد) رؤية وفكرة طالب الشحري والمخرج محمد العمري مع تجسيد عدد من الأنشطة والبيئات البحرية والريفية والحضرية وكذلك جانب من حرف المرأة بمشاركة جمعية المرأة العمانية بولاية مرباط، حيث قُدم بلوحة تنسجم مع فنون الولاية مثل: هبوت المدن وهبوت الأرياف والزامل وفن النانا وفن اللانزيه وفن الشرح وبرعة سيلام وفن الدبرارت وفن صوت سيلام.

مشاركات مميزة

وعن مشاركة الولاية قال المخرج المسرحي محمد العمري ـ مشرف عام المشاركة ومخرج الاوبريت: تأتي مشاركة اليوم بعد غياب الولاية عن المشاركة ثلاث سنوات ودائماً مشاركة مرباط تكون حافلة بحكم انها ولاية التاريخ والفنون وتكون مشاركة مثرية وقوية تثري هذا المهرجان وأتمنى التوفيق للمشاركين في الاوبريت الذي يقدم أغلب الفنون المرباطية والتراثية والعادات والتقاليد التي تشتهر بها الولاية وشاركت الولاية سابقا عام 2013.

كما شارك بعدد ما يقارب من 400 مشارك من أبناء الولاية في تجسيد البيئات المختلفة مثل البيئة البحرية والريفية وأيضاً تجسيد لقلعة حصن مرباط والعديد من الحرفيات مثل: الفخاريات والسعفيات وصناعة الشباك، حيث اشتمل فقرات برنامج مشاركة ولاية مرباط علي هبوت المدن والأرياف والزامل وفن ريفي (نانا) وفن اللانزيه والألعاب الشعبية التراثية العمانية التي تشتهر بها الولاية وفن الشرح وبرعة سيلام (ياخيب عن) رجالي وفن ريفي (دبرارت) وفن ريفي (وايلى مكبر) مشترك وفن صوت سيلام (نسائي) ولعبة شعبية تراثية عمانية والختام كان مع لوحة (هير يا بوه + مديما).

وبخصوصية مميزة تجسدت من خلال أبناء ولاية مرباط من الموروث والفنون المختلفة بأوبريت الفنون المرباطية والحرف التقليدية والاكلات التي تشتهر بها الولاية، فكانت المرأة حاضرة وبقوة كبيرة من خلال تواجد اكثر من 193 امرأة من جمعية المرأة العمانية بولاية مرباط قالت فاطمة محاد العمري رئيسة جمعية مرباط تمثل مشاركة الجمعية بعدة جوانب منها البيئة البحرية والريفية والحضرية وكذلك تجسيد العادات والتقاليد، كما تشارك في 8 حرف منها صناعة الحبال وحياكة شباك الصيد والفخاريات والجلود وصناعة الكحل والخياطة والتطريز بالإضافة الى أكلات المطبخ المرباطي مثل الرز والدجر المديود والمعروش والمعجون والعصيدة .. وغيرها من الأكلات كما نقدم أيضا عدة ألعاب شعبية منها لعبة الطاب ولعبة أعانيتي وهي لعبة محلية.