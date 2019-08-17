احتفالات شعبية وتراثية وترفيهية بعدد من قرى عبري وينقل

في المحليات 18 أغسطس,2019 نسخة للطباعة

خلال فترة عيد الأضحى المبارك

ـ عروض لمهارة وفنون الخيل وفنون شعبية ومسابقات وألعاب ترفيهية

عبري ـ من سعيد بن علي الغافري:

أقيمت بقرى السليف والدريز والصافن بولاية عبري وحيل الخنابشة بولاية ينقل احتفالات شعبية وتراثية وترفيهية بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

حيث نظم أهالي بلدة السليف بولاية عبري وبالتعاون مع لجنة الفروسية بالظاهرة عرضة لمهارة وفنون الخيل وفنون ورقصات شعبية بالساحة المجاورة لحصن السليف برعاية الشيخ علي بن عبدالله المنذري عبر فيه الاهالي عن فرحتهم وابتهاجهم بالمناسبة العطرة، وقدمت كوكبة من الفرسان لوحات استعراضية لمهارة الخيل من حيث دوران الخيل والتسابق لفارسين والتشابك بالأيدي في مشهد مثير ومشوق جسد عمق الأصالة واهتمام الانسان العماني بتراثه وعاداته وتقاليده.

وفي بلدة الدريز أقام الاهالي مهرجاناً متنوعاً طيلة أيام العيد تنوعت فقراته بين لوحات استعراضية للخيل وفنون شعبية لفن الرزحة والعازي وأمسيات شعرية وثقافية ومسرحية ومسابقات لشد الحبل وألعاب ترفيهية للاطفال أعربت عن مدى فرحة الاهالي بمناسبة العيد السعيد وعاداتهم وتقاليدهم التي تسمو بمعاني القيم والحضارة العريقة والممارسات التي يقوم بها العمانيون في احتفالاتهم بمثل هذه المناسبات الدينية من فنون وألعاب شعبية احتفاء بالمناسبة في مظهر جمالي وتعبير يجسد روح الألفة والمحبة والتكاتف الأسري.

وفي الصافن أقيمت برامج وفعاليات متنوعة جسدت عمق الفرحة والمعنى بجماليات المناسبة العطرة، حيث تواصلت الفعاليات منذ اليوم أول ايام العيد وعلى مدى ايامه بفقرات جمعت سباقات لعرضة الخيل وفنون شعبية ومسابقات رياضية وألعاب شعبية وفقرات ترفيهية للاطفال والاسر وتعليم ركوب الخيل والابل وألعاب مُسلّية برعاية ودعم شركة الظاهرة للكسارات والتي تحرص بصفة مستمرة في احياء المناسبات الدينية والاحتفاء بالاعياد الوطنية والمحافظة على التراث والعادات والتقاليد ومشاركتها في غرس مفهوم المحافظة على عراقته في نفوس الاجيال.

وفي بلدة حيل الخنابشة بولاية ينقل نظم فرع غرفة وتجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة احتفالاً بمناسبة العيد بالتعاون مع فريق حيل الخنابشة الرياضي والثقافي تخلله فقرات تراثية من الفنون الشعبية والرقصات والاهازيج والمسابقات الترفيهية والفقرات الثقافية.

رعى المناسبة الشيخ عامر بن سعيد العلوي وبحضور سيف بن سعيد بن راشد البادي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس فرغ الغرفة بالظاهرة وجمع من المشايخ والاهالي وإدارة واعضاء فريق حيل الخنابشة الرياضي والثقافي.

وقد ألقى سيف البادي رئيس فرع الغرفة بالظاهرة كلمة بهذه المناسبة تطرق فيها الى دور الغرفة في مشاركة أبناء المجتمع في مناسباتهم والفعاليات المقامة ودعمها من خلال منظومة العمل التي تقوم بها الغرفة في المساهمة الفعالة في اثراء الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياحية وتنميتها وتشجيع الاستثمار في كل المجالات التي تعزز من تطور ونمو وازدهار الحركة الاقتصادية والتجارية بولايات المحافظة.