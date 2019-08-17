بعثة الحج العمانية تعود للبلاد

مسقط ـ العمانية: عادت إلى البلاد أمس بعثة الحج العمانية لعام 1440 هجرية بعد أن أدت مهامها في إدارة شؤون حجاج السلطنة بالديار المقدسة بالمملكة العربية السعودية.

وقد ترأس بعثة الحج العمانية لهذا العام سلطان بن سعيد الهنائي المدير العام للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حيث ضمت البعثة عدداً من وفود متعددة وهي: وفد الإفتاء والإرشاد الديني والوفد الإداري والمالي ووفد الإشراف على شركات الحج والوفد الطبي ووفد جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ووفد شرطة عمان السلطانية والوفد الإعلامي ووفد الكشافة.

وكانت البعثة قد غادرت مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في وقت مبكر من صباح هذا أمس.

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها مطار مسقط الدولي سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي الأمين العام بمكتب المفتي العام للسلطنة وعدد من المسؤولين بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

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